होमवर्क न करने की सजा मौत! स्कूल टीचर ने बच्चे की शर्ट उतारी, गला पकड़कर खींचा और थप्पड़ मारे; डरे-सहमे मासूम को आया हार्ट अटैक!

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां वन टाउन इलाके में एक निजी स्कूल ‘लिटिल गार्डन स्कूल’ में 6 साल के मासूम बच्चे ‘प्रणय तेज’ की स्कूल में मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, जिससे नाराज होकर टीचर ने उसे बुरी तरह पीटा. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि टीचर बच्चे को अपनी ओर खींचती है, उसके कपड़े खोलती है और उसे थप्पड़ मारती है, जिसके तुरंत बाद बच्चा टीचर की गोद में गिरकर बेहोश हो जाता है. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार का कहना है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और खुद स्कूल जाने की जिद कर रहा था. इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं. इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने मासूमों की सुरक्षा और स्कूल प्रशासन की क्रूरता पर तीखी बहस छेड़ दी है.

घर से खुशी-खुशी गया था स्कूल बेटा..

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे के पिता ने बताया कि प्रणय सुबह बिल्कुल ठीक था. वो खुद स्कूल जाना चाहता था क्योंकि उसे एग्जाम्स की तैयारी करनी थी. मम्मी-पापा ने उसे स्कूल भेजा और उन्हें क्या पता था कि वह उनका आखिरी दिन होगा. पिता के मुताबिक, स्कूल वालों ने उन्हें सीधे फोन भी नहीं किया था, बल्कि पड़ोस के किसी जान-पहचान वाले व्यक्ति से उन्हें अपने बच्चे के साथ हुई इस अनहोनी का पता चला. जब वे हॉस्पिटल पहुंचे, तो डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल लाने से आधा घंटा पहले ही बच्चा दम तोड़ चुका था.

टीचर की क्रूरता ने ली बच्चे की जान?

परिवार का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब टीचर ने किसी बच्चे पर हाथ उठाया हो, पहले भी ऐसी शिकायतें रही हैं. सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि टीचर ने बच्चे को खींचा और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी. इस बीच बच्चा बार-बार टीचर को रोकता रहा, उनके सामने बिलखता रहा, लेकिन बच्चे पर रहम करने के बजाए टीचर थप्पड़ जड़ दिया. कुछ ही देर में बच्चा सदमे और डर के कारण वहीं गिर गया लेकिन उसके बावजूद टीचर का रवैया काफी संदिग्ध था. स्कूल वालों ने पहले उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाने की कोशिश की, फिर बाद में उसे ‘किंग जॉर्ज हॉस्पिटल’ (KGH) ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

A six-year-old boy died after being allegedly beaten up by his school teacher this morning over homework. According to officials of Vizag One Town Police Station, where a case has been registered, police have taken CCTV footage from a camera in the classroom that shows the… pic.twitter.com/uzY7N2XXiF — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) August 20, 2026

प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है?

इस घटना के बाद इलाके में भारी गुस्सा है. बच्चे के माता-पिता, रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की. पुलिस ने बच्चे के माता-पिता की शिकायत पर ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) की धारा 194 के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें RJD, DEO और RDO शामिल हैं.

सरकार का क्या कहना है?

शिक्षा विभाग ने इस पूरी घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताया है. विभाग का कहना है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और एक शुरुआती जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई है. सरकार ने यह भी कहा है कि अब स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि टीचर बच्चों के साथ संवेदनशीलता और प्यार से पेश आएं. पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल, पूरे इलाके में इस बात को लेकर सन्नाटा है कि कैसे एक छोटे से होमवर्क की वजह से एक हंसता-खेलता बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो गया.

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