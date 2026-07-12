बाल उखाड़े, पिलाया गोमूत्र, पति से दूरी… पूर्व सांसद की बहू ने खोले ‘रसूखदार ससुराल’ के ‘तंत्र-मंत्र’ अघोरी प्रथा के राज़, 7 पर FIR, तांत्रिक गिरफ्तार!

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के पूर्व सांसद विनायक राऊत, उनके पुत्र गितेश राऊत और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले में नया मोड़ आ गया है. कापूरबावड़ी पुलिस ने इस मामले में नामजद कथित तांत्रिक फिरोज शेख को कोंकण सिंधुदुर्ग के कुडाळ से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उसे आज दोपहर ठाणे की अदालत में पेश करेगी. यह मामला विनायक राऊत की बहू गिरिजा राऊत की शिकायत पर दर्ज किया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र नरबलि एवं अन्य अमानवीय, अनिष्ट तथा अघोरी प्रथा एवं काला जादू प्रतिबंध अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

शादी के बाद चलता रहा तंत्र-मंत्र का खेल

गिरिजा राऊत ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में गितेश राऊत से विवाह के बाद उन्हें लगातार मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ी. उनका दावा है कि 2018 से उनके और उनके पति के बीच कोई वैवाहिक शारीरिक संबंध नहीं बने. संतान प्राप्ति के नाम पर उन्हें कथित तांत्रिकों के पास ले जाया गया और उन पर अघोरी प्रथाएं कराई गईं.

सिर के बाल उखाड़े, गौ मूत्र पिलाया

गिरिजा राऊत के अनुसार, उन्हें विभिन्न प्रकार की दवाइयां दी गईं, कथित तांत्रिक अनुष्ठान कराए गए, सिर के बाल उखाड़े गए, गोमूत्र और अन्य पदार्थ पिलाए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ और इससे उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि विनायक राऊत उनके साथ नहीं रहते थे, जबकि वह और उनके पति एक छोटे से घर में रहते थे. उनका आरोप है कि पूरे मामले में उन्हें सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं मिल सका.

वकील ने किया तथ्यों का खुलासा

शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सागर कदम ने कहा कि यह मामला केवल घरेलू प्रताड़ना का नहीं, बल्कि अंधविश्वास और अघोरी प्रथाओं से जुड़ा गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप गैर-जमानती धाराओं के अंतर्गत आते हैं और इस मामले में विनायक राऊत सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए. कदम ने कहा कि जांच के दौरान अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जानी चाहिए और पुलिस को पूरे नेटवर्क की जांच करनी चाहिए.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस का दावा है कि राऊत परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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