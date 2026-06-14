उत्तराखंड में हिंदू युवक की हत्या के बाद तनाव! आरोपी के घर में भीड़ ने लगाई आग, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

Vikasnagar Violence Case: उत्तराखंड के विकासनगर के बैरागीवाला गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है. पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों को गिराने की मांग करते हुए पथराव किया. इसके अलावा, एक आरोपी के घर में आग भी लगा दी गई. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं.

12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और घटना के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कई लोग एक दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते दिख रहे हैं.

इलाके में तनाव का माहौल

घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद खेत की सिंचाई को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन मामूली कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. घटनाक्रम का यह सिलसिला अब सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है. इस पूरी घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसके अलावा, इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं.

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: A communal violence incident erupted late yesterday evening in Bairagiwala village under the Sahaspur police station area of Dehradun district over a dispute related to water. Police have registered a case against three named accused and 25… pic.twitter.com/LkCrAS2SB1 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 14, 2026







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वीडियो हो रहा वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गांव की गलियों में अचानक अफरातफरी का माहौल दिख रहा है. जिसमें लोग हाथ में लाठी-डंडे लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसके कुछ ही देर बाद हमला शुरू हो जाता है, जिससे लोग घबराकर इधर-उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. डर के माहौल में महिलाओं और बच्चों को भी सुरक्षित स्थान की तलाश करते हुए देखा जा सकता है.

क्या है पूरा मामला?

देहरादून जिले के सहसपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बैरागीवाला गांव में कल देर शाम पानी को लेकर हुए झगड़े के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में तीन नामजद आरोपियों और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. झड़प के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पहले आरोपियों के घरों पर पत्थरबाजी की और बाद में उनमें से एक घर में आग लगा दी. इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए हालात पर नज़र रखी जा रही है.

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