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नाबालिग से दरिंदगी! फुटबॉल में करियर का झांसा देकर किया टॉर्चर, 3 साल तक करता रहा दरिंदगी

महाराष्ट्र के वसई में एक प्राइवेट फुटबॉल कोच के खिलाफ 17 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि वो फुटबॉल में करियर बनाने का झांसा देता रहा और उसका शोषण करता रहा.

By: Deepika Pandey | Published: June 15, 2026 12:46:06 PM IST

पॉक्सो केस
पॉक्सो केस


Vasai POCSO Case: मुंबई के वसई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़की फुटबॉल की दुनिया में नाम बनाने की कोशिश कर रही थी और उसके लिए मेहनत कर रही थी. फुटबॉल कोच ने ही उसका फायदा उठाया. बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर के वसई से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक 17 वर्षीय लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक प्राइवेट कोच ने फुटबॉल में अच्छा करियर बनाने का वादा करके उसके साथ बार-बार रेप किया. पुलिस को इस मामले की शिकायत मिली, तो शिकायत के आधार पर मानिकपुर पुलिस ने कोच के खिलाफ POCSO एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया. 

क्या है पूरा मामला?

गिरफ्तार टीचर की पहचान वसई निवासी 36 वर्षीय अभिजीत मंडल के दौर पर हुई है. पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी वसई इलाके में एक प्राइवेट फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर चलाता है. पीड़ित लड़की 2023 में उसके पास फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए आई थी. कोच ने लड़की को फुटबॉल फील्ड में अच्छा मौका दिलाने का वादा किया था. इसके कारण दोनों में बातचीत होने लगी और उसने भरोसा जीतकर लड़की का फायदा उठाया. उसने लड़की का भरोसा जीतकर तीन साल तक उसके साथ बार-बार रेप किया. इस दौरान उस पर लड़की के साथ गलत काम करते हुए वीडियो और फोटो लेने का आरोप है.

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परिजनों को सुनाई आपबीती

पीड़िता का कहना है कि उसके फोटो वीडियो लेने के बाद वो उसे परेशान करने लगा. इसके कारण कुछ समय बाद लड़की ने कोच से मिलना-जुलना कम कर दिया. आरोपी ने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे मिलने का दबाव बनाने की कोशिश की. इसके कारण लड़की मानसिक रूप से परेशान रहने लगी. अंत में परेशान होकर उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया. पीड़िता के परिवार वाले उसे लेकर मानिकपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले की शुरुआती जांच शुरू की और कोच की तलाश शुरू की.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. इसमें रेप, धमकी और सेक्सुअल असॉल्ट शामिल हैं. आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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