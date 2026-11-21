Varsha Turkar Murder Case: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के जंगलों में 23 वर्षीय एयरलाइन कर्मचारी वर्षा तुर्कर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मृतक के एक दोस्त की पत्नी भी शामिल है. हत्या के पीछे का कथित कारण विवाहेतर संबंध (extramarital relationship) बताया जा रहा है. जान गंवाने वाली वर्षा तुर्कर एक प्रमुख एयरलाइन में काम करती थीं और पुणे एयरपोर्ट पर तैनात थीं.

बताया जा रहा है कि वह दीवाली मनाने के लिए अपनी ढाई साल की बेटी के साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अपने मायके गई थीं. 14 नवंबर को वह अपने पुराने दोस्त नितेश अग्रवाल (42) से मिलने के लिए घर से निकलीं, नितेश गोंदिया जिले के बोंडरानी में रहते हैं, जो वहां से लगभग 40 किमी दूर है. नितेश अग्रवाल एक जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी हैं. इतना ही नहीं वर्षा और नितेश एक दशक से अधिक समय से दोस्त थे.

शिव मंदिर के पास हमला हुआ

पुलिस की जांच के मुताबिक, महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा के पास वैनगंगा नदी के किनारे एक सुनसान जंगल में नितेश और वर्षा घूमने गए थे. यह सैर तब एक त्रासदी में बदल गई जब दावानीवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोंडरानी के जंगलों में एक शिव मंदिर के पास तीन नकाबपोश हमलावरों ने वर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी. नितेश इस हत्या का इकलौता चश्मदीद गवाह है.

पुलिस के अनुसार, यह 13 लाख रुपये की ‘कॉन्ट्रैक्ट किलिंग’ (सुपारी देकर कराई गई हत्या) थी, जिसकी साजिश कथित तौर पर नितेश की 41 वर्षीय पत्नी मोना अग्रवाल ने रची थी.

हिस्ट्रीशीटर इमरान करीम शेख का आया नाम

पुलिस के मुताबिक, मोना ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को काम पर रखने के लिए एक पड़ोसी की मदद ली. ये हमलावर मोटरसाइकिल से दोनों का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचे. पुलिस ने बोंडरानी के जंगलों और तिरोडा, खैरलांजी, वारासिवनी व गोंदिया जैसे इलाकों में लगे लगभग 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

इसके अलावा, सेलफोन सर्विलांस, कॉल डेटा रिकॉर्ड और वाहनों की आवाजाही के डेटा ने भी जांचकर्ताओं को संदिग्धों तक पहुंचने में मदद की। तकनीकी विश्लेषण, खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस गोंदिया के संजय नगर मुरी निवासी 26 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर इमरान करीम शेख तक पहुंची. 19 नवंबर को उसे हिरासत में लिया गया, जहां उसने कथित तौर पर कबूल किया कि वर्षा की हत्या की साजिश मोना ने रची थी.

13 लाख में दी गई थी वर्षा की हत्या की सुपारी

पुलिस के अनुसार, मोना ने सबसे पहले अपने पड़ोसी और एक संपन्न व्यवसायी 31 वर्षीय कुणाल कुंभालकर से संपर्क किया. इसके बाद कुणाल ने कथित गैंगस्टर शाहरुख पठान से संपर्क किया और वर्षा की हत्या के लिए उसे 13 लाख रुपये दिए. शाहरुख ने कथित तौर पर यह काम संजय नगर मुरी के तीन स्थानीय युवकों इमरान शेख, नैलन शेख और कृष्ण राउत हत्या का काम सौंप दिया.

हत्यारों को मिलती रही कार की लोकेशन

आरोपियों ने मोना के नाम पर रजिस्टर्ड नितेश की कार को उसके ‘आई-कनेक्ट’ (iConnect) ऐप की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ट्रैक किया. गोंदिया के एसपी गोरख भामरे ने बताया कि इससे उन्हें गाड़ी की लाइव जीपीएस लोकेशन मिल गई. जब कार एक मंदिर के पास रुकी, तो तीनों हमलावरों ने कथित तौर पर वर्षा पर हमला कर दिया.

इमरान के कबूलनामे के बाद, पुलिस ने शुक्रवार को मोना और कुणाल को हिरासत में लिया और इमरान के साथ उन्हें दवानीवाड़ा पुलिस को सौंप दिया. इन तीनों को शाहरुख पठान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. दो अन्य आरोपी, नैलन और कृष्ण, अभी फरार हैं.