Varsha Turkar Murder Mystery: महाराष्ट्र की गोंदिया पुलिस ने पुणे में एयरलाइन कर्मचारी वर्षा तुर्कर (34) की हत्या का खुलासा करते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. शनिवार (14 नवंबर, 2026)

को गोंदिया जिले के एक जंगल में वर्षा तुर्कर की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने कार्रवाई की कड़ी में गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें वह महिला भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर हत्या का आदेश दिया था. पुलिस की मानें तो दोस्त की पत्नी ने इंडिगो कर्मचारी की हत्या की साजिश रची. वर्षा तुर्कर पर गोंदिया के बोंद्रानी जंगल में उस समय हमला किया गया, जब वह अपने एक पुरुष मित्र के साथ थीं. आरोप है कि वर्षा की हत्या दोस्त की पत्नी के कहने पर की गई, जिसे शक था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं.

34 वर्षीय वर्षा तुर्कर शादीशुदा थीं और उनकी 2 साल की बेटी भी थी. वह पुणे जिले के धनोरी में रहती थीं और दीवाली की छुट्टियों के दौरान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किन्ही गांव में अपने माता-पिता से मिलने गई थीं. यह गांव गोंदिया से ज्यादा दूर नहीं है. शनिवार (14 नवंबर, 2026) को वह अपने दोस्त नितेश अग्रवाल के साथ गोंदिया के तिरोडा गईं. नितेश एक रियल एस्टेट डेवलपर और सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और वहीं रहते हैं.

शिव मंदिर के पास हुआ था हमला

बताया जा रहा है कि वर्षा तुर्कर और नितेश अग्रवाल बोंद्रानी गांव के एक जंगली इलाके में शिव मंदिर के पास रुके थे. इस दिन शाम करीब 5:30 बजे 3 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने चाकू से उनके पेट और पीठ पर वार किए. नितेश ही अपनी महिला मित्र वर्षा तुर्कर को बालाघाट जिले के एक प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने ही गोंदिया पुलिस को इस हत्या की जानकारी दी.

मोना को चल गया था पति और वर्षा के बीच अवैध संबंध का पता

गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) गोरख भामरे ने गुरुवार को बताया कि नितेश अग्रवाल की पत्नी मोना अग्रवाल (40) को अपने पति और वर्षा तुर्कर के बीच अवैध संबंधों का पता चल गया था. इसके बाद उसने वर्षा तुर्कर की हत्या के लिए कथित तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए. यह भी जानकारी मिली हे और वर्ष तुर्कर औकर 42 वर्षीय नितेश को दस साल से ज़्यादा समय से एक-दूसरे को जानते थे.

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने इस हमले को लूटपाट जैसा दिखाने की कोशिश की थी. जब वर्षा तुरकर की मां और बहन ने घटना पर संदेह जताया तब जाकर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया. जांच के लिए छह टीमें बनाई गईं. गोरख भामरे ने बताया कि 4 दिनों के दौरान उन्होंने तिरोडा, खैरलांजी, वारासिवनी, बालाघाट और गोंदिया के रास्ते में लगे लगभग 200 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली.

मोना ने पड़ोसी संग मिलकर रची साजिश

फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग नितेश अग्रवाल की कार का पीछा करते हुए दिखे. गुरुवार को पुलिस ने गोंदिया जिले के मूर्ति गाँव से संदिग्ध हत्यारों में से एक 26 वर्षीय इमरान शेख को पकड़ लिया. पूछताछ में इमरान शेख ने पुलिस को बताया कि नितेश अग्रवाल की 40 वर्षीय पत्नी मोना ने अपने पड़ोसी कुणाल कुंभलकर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. कुणाल कुंभलकर ने कथित तौर पर शाहरुख पठान नाम के एक कुख्यात अपराधी से संपर्क किया और वर्षा तुर्कर की हत्या के लिए 13 लाख रुपये की सुपारी तय की.

शाहरुख पठान ने 3 लोगों को किया था हायर

शाहरुख पठान ने वर्षा तुर्कर की हत्या के लिए 3 लोगों को काम पर रखा- इमरान शेख (26), नालन उर्फ ​​नैलन शेख (24) और कृष्ण राउत (19). ये तीनों मूर्ति के संजय नगर इलाके के रहने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि जब नितेश अग्रवाल अपनी दोस्त वर्षा तुर्कर को लेने बालाघाट गए, तो आरोपियों ने उनकी कार का पीछा किया. यह कार उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और इसमें GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था. लोकेशन डेटा की मदद से तीनों हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर नितेश अग्रवाल की कार का पीछा किया और बोंद्रानी में शिव मंदिर के पास जंगल में पहुंचकर वर्षा तुर्कर की हत्या कर दी.

मोना ने कार के जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को जोड़ा

जांच में यह भा सामने आया है कि मोना ने बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल फोन को नितेश की कार के GPS ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ रखा था, जिससे वह नितेश को पता चले बिना उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख सकती थी. नितेश को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पत्नी चुपके से उसकी लोकेशन पर नज़र रख रही है. पुलिस ने मोना अग्रवाल, कुणाल कुंभलकर और इमरान शेख को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। बाकी तीन संदिग्ध अभी भी फरार हैं.