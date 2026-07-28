चाकू गर्म कर जलाया मासूम का प्राइवेट पार्ट! पैंट में टॉयलेट करने पर बौखलाई टीचर; शिक्षा के मंदिर में घिनौना अपराध

Varanasi school incident: स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है लेकिन जब इस शिक्षा के मंदिर में ही घिनौने अपराध होने लगे तो क्या हो. जी हाँ! ऐसे ही एक शिक्षा के मंदिर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. जहां एक टीचर ही हैवान बन गई. दरअसल वाराणसी के पांडेयपुर इलाके में एक टीचर ने नर्सरी के छात्र के साथ बेरहमी की. जब बच्चे को टॉयलेट जाने की इजाज़त नहीं मिली और उसने अपनी पैंट गीली कर ली, तो गुस्से में आई टीचर ने चाकू को लाल होने तक गर्म किया और बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को जला दिया.

बच्चे का जलाया प्राइवेट पार्ट

जानकारी के मुताबिक, केसरी कुमार का बेटा वाराणसी के पांडेयपुर इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी का छात्र है. स्कूल में बच्चे को टॉयलेट जाना था, तो उसने अपनी टीचर प्रीति कुशवाहा से इजाज़त मांगी. इजाज़त न मिलने पर बच्चे ने पैंट में ही पेशाब कर दिया. जिसके बाद गुस्से में आकर टीचर बच्चे को दूसरे कमरे में ले गईं, जहाँ उसने चाकू गर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स जला दिए. इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चे की पिटाई भी की. टीचर ने मासूम बच्चे को धमकी भी दी और चेतावनी दी कि वो ऐसी गलती दोबारा न करे.

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बच्चे ने खुद बताया दर्द

इस पूरी वारदात के बाद जब बच्चा घर लौटा और उसने परिवार वालों को पूरी घटना बताई, तो हर किसी को रोना आ गया और परिवार वाले आक्रोश से भर गए. पिता ने स्कूल से संपर्क करके पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. बच्चे की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होने पर माता-पिता ने पास के पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने टीचर प्रीति कुशवाहा, स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के खिलाफ BNS की धाराओं 115(2), 118(1) और 351(2) के तहत केस दर्ज किया है.

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