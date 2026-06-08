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UP Crime News: ‘भगवान ने मांगी बली…’, फिर डेढ़ महीने की बच्ची संग युवक ने जो किया; देखकर कांप उठेंगे आप!

UP Crime News: वाराणसी में एक युवक ने अंधविश्वास में डेढ़ महीने की मासूम को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गई. बच्ची अस्पताल में भर्ती है और आरोपी पुलिस हिरासत में है.

By: Preeti Rajput | Published: June 8, 2026 10:05:47 AM IST

'भगवान ने मांगी बली...', फिर डेढ़ महीने की बच्ची संग युवक ने जो किया; देखकर कांप उठेंगे आप!
'भगवान ने मांगी बली...', फिर डेढ़ महीने की बच्ची संग युवक ने जो किया; देखकर कांप उठेंगे आप!


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां डेढ़ महीने की मासूम एक युवक के अंधविश्वास का शिकार हो गई. अकथा गांव के एक युवक पर आरोप है कि उसने एक मासूम बच्ची को गोद में लिया और फिर अचानक से जमीन पर पटक दिया. युवक ने बताया कि भगवान ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था. उन्होंने ही कहा था कि बलि चाहिए. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. 

भगवान ने मांगी थी बलि 

जानकारी के मुताबिक, शनिवार देर रात पड़ोस में रहने वाला विकास यादव अकथा गांव निवासी राजेश वनवासी के घर पहुंचा था. उस समय बच्ची एक बुजुर्ग की गोद में सो रही थी. तभी विकास ने बच्ची को खिलाने के लिए बुजुर्ग से उसे ले लिया. पड़ोसी होने की वजह से किसी ने उस पर कोई शक नहीं किया. बच्ची को उसे थमा दिया. विकास ने फिर अचानक से बच्ची को जमीन पर पटक दिया. एक बार नहीं उसने दोबारा ऐसा किया.

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पुलिस की गिरफ्त में युवक 

घटना के होते ही घर में चीख-पुकार मच गई. परिवार के सदस्यों ने तुरंत युवक को पड़क लिया और बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दौड़ पड़े. साथ ही पुलिस को भी पूरे मामले की सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और युवक को गिरफ्तार कर लिया.

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पूछताछ में आई हैरान करने वाली बात 

पुलिस ने जब विकस से पूछताछ की तो उसने कहा कि भगवान ने ऐसा करने के लिए कहा था. भगवान ने ही मुझसे कहा था कि मुझे बलि चाहिए. हालांकि, फिलहाल युवक की मानसिक स्थिति और उसके बयान दोनों पहलुओं की जांच कर रही है. मामले को लेकर SP विदुष सक्सेना ने जानकारी दी कि बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है. फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है. एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपी युवक मानसिक रूप से परेशान या अस्थिर लग रहा है. हालांकि, पुलिस इस बात की पूरी जांच कर रही है. आरोपी विकास यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे जांच जारी है.

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Tags: Infant Assault CaseSarnath Incidentvaranasi news
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