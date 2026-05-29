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Uttarakhand: शादीशुदा महिला को लड़की से हुआ प्यार, रात में दोनों श्मशान घाट के पास कर रही थी गलत काम, तभी…

Uttarakhand Homosexual Case: झूलाघाट कोतवाली में एक 28 साल की शादीशुदा महिला पहुंची और उसने बताया कि उसे एक लड़की से बात करनी है. इस पर पुलिस ने नाबालिग लड़की को उसके परिजनों के साथ कोतवाली बुलाया.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 29, 2026 12:33:31 PM IST

Uttarakhand: शादीशुदा महिला को लड़की से हुआ प्यार, रात में दोनों श्मशान घाट के पास कर रही थी गलत काम, तभी…


Uttarakhand Samlaingik Case: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के झूलाघाट में एक शादीशुदा महिला और नाबालिग लड़की ने एक साथ जीने और मरने की कसम लेते हुए काली नदी में कूदने की कोशिश की. हालांकि, समय पर पुलिस ने उन्हें कूदने से बचा लिया. बाद में पुलिस को दिए गए दोनों के बयानों ने चौंका दिया.

दरअसल, झूलाघाट कोतवाली में एक 28 साल की शादीशुदा महिला पहुंची और उसने बताया कि उसे लड़की से बात करनी है. इस पर पुलिस ने नाबालिग लड़की को उसके परिजनों के साथ कोतवाली बुलाया.

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दोनों आपस में करते हैं प्यार

महिला ने पुलिस को बताया कि वह और लड़की आपस में प्यार करते हैं. दोनों की बातों से मामला समलैंगिकता का प्रतीत होने पर के बाद दोनों पक्षों को समझाकर तय किया गया कि आगे से दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे.

इसके बाद बात सामान्य हो गई, लेकिन रात होते-होते दोनों झूलाघाट स्थित शमसान घाट के पास काली नदी में कूद मारकर आत्महत्या करने चली गईं. इसकी भनक लगते ही कोतवाली से एएसआई संतोष कठायत महिला कांस्टेबलों के साथ दोनों के पीछे काली नदी की ओर गए, जहां इन दोनों महिलाओं को नदी में कूद मारने से पहले नियंत्रण में ले लिया गया.

पुलिस ने दोनों को कोतवाली में निगरानी में रखा

शादीशुदा महिला और लड़की दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ जीने मरने की बातें कर रहे थे. पुलिस ने दोनों के खतरनाक इरादों को देखते हुए महिला और लड़की को रात को महिला पुलिस के साथ कोतवाली में अपनी निगरानी में रखा.

बताया जा रहा है कि शादीशुदा महिला का पति वर्तमान में दिल्ली में होटल में काम करता है और वह 6 साल की बेटी की मां भी है. वहीं नाबालिग लड़की कक्षा 12 की पढ़ाई कर घर पर ही रहती है.

फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

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