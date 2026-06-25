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महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराता था व्यक्ति, पुलिस पूछताछ के दौरान कहा- मिलती थी अजीब तरह की संतुष्टि

Haldwani Crime: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था. जहां एक व्यक्ति महिलाओं के कपड़े चुराता था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 25, 2026 8:44:51 PM IST

उत्तराखंड के हल्द्वानी में महिलाओं के कपड़े चुराता था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
उत्तराखंड के हल्द्वानी में महिलाओं के कपड़े चुराता था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार


Man Stealing Women Clothes: उत्तराखंड के नैनीताल जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जिसके बारे में सुनने के बाद आपको हैरानी होगी. दरअसल, पूरा मामला यह है कि हल्द्वानी में घरों से महिलाओं के कपड़े चुराने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी का कपड़े चुराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

आरोपी के बारे में बताया जाता है कि वो विदेश से पढ़कर आया है. ऐसा करने के पीछे की वजह के बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि महिलाओं के कपड़े चुराने पर अजीब सी शांति मिलती थी.

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चोरी किए हुए सभी कपड़े हुए बरामद

नैनीताल एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी किए गए सभी कपड़े बरामद कर लिए. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 19 जून की सुबह हुई, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3:30 बजे एक युवक दीवार फांदकर एक महिला के घर में घुसा और बाहर सूख रहे कपड़े चुराए और फरार हो गया. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.



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लोगों में फैला गुस्सा

महिलाओं के कपड़े चोरी करने का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए. वहीं इस मामले में 23 जून को जिस महिला के कपड़े चोरी हुए थे, उसने हल्द्वानी कोतवाली थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखचे हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने आरोपी की तुरंत पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आरोपी की तलाश शुरू की गई. लगातार जांच के बाद पुलिस ने आरोपी निकेत सिंह बिष्ट को पंचायत घर रोड इलाके में टैगोर पब्लिक स्कूल के पास स्थित क्रिकेट ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर चोरी किए गए सभी कपड़े बरामद कर लिए गए.

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आरोपी ने क्या बताया?

आरोपी ने बताया कि वह कोरोना काल के दौरान विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हल्द्वानी लौटा था. उसने एक दोस्त की सलाह पर महिला के अंडरगारमेंट्स चुराए थे, जिसने उसे बताया था कि ऐसा करने से तनाव कम होगा और खुशी मिलेगी. इस पूरे मामले पर सीओ सिटी अमित कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने महिला के कपड़े चुराने के लिए घर में घुसने वाले युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया. 

Tags: crime newshome-hero-pos-9uttarakhand news
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