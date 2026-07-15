पहले बस से ले गया दूर, फिर नाबालिग लड़की संग की दरिंदगी; होटल में भी जाकर 5 दिनों तक की हैवानियत

देहरादून की फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने सुनाया. आरोपी ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से दूर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी. जानिए पूरा मामला.

परिवार ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट

यह पूरा मामला 2025 का है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार पीड़िता के परिवार वालों ने 28 फरवरी 2025 को एक शिकायत वसंद विहार थाने में दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने बताया कि उनकी 14 वर्षीय लड़की स्कूल गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. शिकायत में एक युवक का नाम दर्ज किया था, जिसमें परिवार को शक था. इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी.

अलीगढ़ से पीड़िता को किया गया बरामद

शिकायत में मनोज कुमार निवासी ग्राम बांगर, जिला बुलंदशहर, यूपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. फिर पुलिस ने जांच तेज की. पुलिस ने 3 मार्च 2025 को आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया. और पीड़िता को भी उसके चंगुल से निकाला.

बस से दूर ले जाकर किया दुष्कर्म

इस पूरे मामले के बारे में पीड़िता ने अपना बयान दिया. उसने बताया कि आरोपी उसके घर के पास ही किराए पर रहता है. वह अक्सर पीड़िता का पीछा किया करता था. जब उसने इसकी शिकायत मकान मालिक से की, तो उसने आरोपी को घर से निकाल दिया. 28 फरवरी को जब वह स्कूल गई, तो स्कूल के पास मनोज मिला और उसने कहा कि वह कुछ बात करना चाहता है. यह कहकर वह पीड़िता को ISBT बस स्टैंड ले गया. फिर पीड़िता को बस में बिठाकर अलीगढ़ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. आरोपी ने पीड़िता को एक घर में रखा, जहां उससे 3 बार दुष्कर्म किया.

पुलिस दोनों को देहरादून लेकर आई

3 मार्च 2025 को पुलिस वहां पहुंची और दोनों को देहरादून लेकर आ गई. बाद में इस केस में पीड़िता व आरोपी का डीएनए मिलान किया गया, जोकि एक समान पाया गया. अब देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा दे दी है.

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