Home > क्राइम > Jim Corbett Resort Raid: शराब, अश्लील डांस और ’10 हजार वाली’ लड़कियां…नैनीताल के जंगलों में चल रही हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी का भांडाफोड, 52 रईसजादे गिरफ्तार, रिसॉर्ट सील!

Jim Corbett Resort Raid: शराब, अश्लील डांस और ’10 हजार वाली’ लड़कियां…नैनीताल के जंगलों में चल रही हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी का भांडाफोड, 52 रईसजादे गिरफ्तार, रिसॉर्ट सील!

उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक लग्जरी रिसॉर्ट में बड़े देह व्यापार का भांडाफोड़ किया. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), SOG और रामनगर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 10 युवतियों को रेस्क्यू किया है जबकि 52 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है. रिजॉर्ट को सील कर दिया है और उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है.

By: Kajal Jain | Published: July 6, 2026 11:08:19 AM IST

Jim Corbett Resort Raid: शराब, अश्लील डांस और '10 हजार वाली' लड़कियां...नैनीताल के जंगलों में चल रही हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी का भांडाफोड, 52 रईसजादे गिरफ्तार, रिसॉर्ट सील!
Jim Corbett Resort Raid: शराब, अश्लील डांस और '10 हजार वाली' लड़कियां...नैनीताल के जंगलों में चल रही हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी का भांडाफोड, 52 रईसजादे गिरफ्तार, रिसॉर्ट सील!


उत्तराखंड के फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की आड़ में राम नगर जिले के एक जंगलों में एक हाई प्रोफाइल देह व्यापार का भांडा फोड हुआ है. यहां के एक लग्जरी रिजॉर्ट में स्थानीय पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), SOG और रामनगर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की जिसमें 52 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 10 युवतियां और नाबालिग को रेस्क्यू किया जा चुका है. घटनास्थल से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार, रिजॉर्ट में अश्लील डांस और देह व्यापार चल रहा था जिस पर कड़ा एक्शन लेकर रिजॉर्ट को सील कर दिया है. इस मामले के बाद पूरे राज्य में पर्यटन स्थलों की निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS, पॉक्सो, अनैतिक देह व्यापार, आबकारी और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पेस्टीसाइड कंपनी ने रखी थी पार्टी

आजतक की रिपोर्ट में पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले मेरठ के उमेंद्र कुमार ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि कीटनाशक कंपनी में काम करने वाले लोगों की मौज-मस्ती के लिए लग्जरी रिजॉर्ट की बुकिंग हुई थी जिसके लिए 2.20 लाख रुपये की पेमेंट मिली थी. पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि 4 से 5 जुलाई तक ऑर्गेनाइज की गई पार्टी में कंपनी ने 10,000 रुपये प्रति महिला के लिए भुगतान किया था.

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पार्टी में छलक रहे थे जाम, अश्लील डांस

स्थानीय पुलिस को सूत्रों के हवाले से लग्जरी रिजॉर्ट में चल रहे देह व्यापार की सूचना मिली जहां दूसरे राज्यों और विदेशों से महिलाओं को बुलाकर जिस्म-फरोशी के धंधे में धकेला जा रहा था. आयोजित पार्टी में शराब के अलावा अश्लील नाच-गाने भी चल रहे थे. कई लोगों को शराब के नशे में धुत पाया गया. फिल्मी सीन की तरह डांस करती महिलाओं पर नोट उडाए जा रहे थे. 

सबूत मिटाने की आशंका से पूरा रिजॉर्ट किया सील

AHTU, SOG और पुलिस की संयुक्त जांच से पता चला है कि रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर ने वहां के स्टाफ को पार्टी में आने वाले मेहमानों के नाम रजिस्टर में दर्ज न कराने के निर्देश दिए गए थे. पुलिस ने इसे सबूतों को छिपाने का तरीका बताया है. जांच में बाधा डालने वाले दोबारा सबूत न मिटा दें इसलिए पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है. पुलिस की कार्रवाई ने आसपास के इलाकों में ही नहीं, पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है. दूसरे राज्यों से घूमने आने वाले पर्यटक भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है जिसके चलते पुलिस ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है.

लगातार क्यों बड़ रहे मामले?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड से सटे दूसरे राज्यों के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहा है. पहले यहां लोग प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने, वादियों के खूबसूरत नजरों का लुत्फ उठाने और भागदौड़ भरी जिंदगी में ठहराव पाने आते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में कार्बेट, रामनगर, भीमताल, मुक्तेश्वर और नैनीताल जिले में रिजॉर्ट और होमस्टे खुलते जा रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन और निरीक्षण ना होने के कारण ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

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Tags: jim corbet national parkramnagar newssex racket Caseuttrakhand newswomen harrasment case
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