रातभर किया गैंगरेप, फिर हाथ-पैर बांध… सहेली की शादी से लौट रही नाबालिग की इज्जत दरिंदों ने की तार-तार

Uttarakhand Minor Abducted Gang Rape: उत्तराखंड के चंपावत में मंगलवार को एक नाबालिग लड़की, जो अपनी सहेली की शादी में शामिल होने गई थी, का तीन बदमाशों ने चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया. आरोपियों ने उसे एक सुनसान कमरे में ले जाकर पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद, सुबह होते ही आरोपियों ने 16 वर्षीय लड़की को कमरे में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए.

जब ​​बुधवार सुबह उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की, तो वह एक सुनसान इलाके में स्थित एक कमरे में मिली, जहां उसके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे हुए थे. उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल, नाबालिग का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण चल रहा है और मामले की जांच जारी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की मंगलवार को अपनी सहेली की शादी में शामिल होने सल्ली गांव गई थी. बाद में, जब वह घर लौटने की तैयारी कर रही थी, तो बदमाशों ने झूठे वादे करके उसे धोखा दिया और पास के ही एक स्थान पर बहला-फुसलाकर ले गए. नाबालिग उनके साथ चली गई; हालांकि, थोड़ी दूर चलने के बाद, जब वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे तो उन युवकों ने धारदार हथियार दिखाकर उसे बंधक बना लिया.

इसके बाद वे उसे एक सुनसान कमरे में ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ यौन शोषण किया. जब लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसके परेशान पिता ने परिवार के अन्य सदस्यों और गांव वालों को सूचित किया, जिसके बाद उसे ढूँढ़ने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया गया.

पीड़िता ने रात 1:28 बजे कॉल किया

देर रात, लगभग 1:28 बजे, परिवार को पीड़िता के मोबाइल फोन से एक कॉल आया, लेकिन कॉल लगभग तुरंत ही कट गया. स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के बाद, 6 मई की सुबह तड़के लगभग 4:00 बजे, पीड़िता एक कमरे के अंदर बंधी हुई मिली. पूछताछ के दौरान, पीड़िता ने बताया कि सल्ली के रहने वाले तीन युवकों ने चाकू की नोक पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया; इसके बाद, उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए.

कोतवाल बी.एस. बिष्ट ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है, और जांच का जिम्मा एक महिला सब-इंस्पेक्टर को सौंपा गया है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सहायक सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. घटना के बाद, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन (कोतवाली) पर जमा हो गए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की; इस स्थिति को देखते हुए, पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल की अपील

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है कि मुख्यमंत्री धामी, DGP और जिला प्रशासन इस मामले का तत्काल संज्ञान लें. गोदियाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं की गई थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधी की पहचान या उसके राजनीतिक संपर्कों की प्रकृति—चाहे जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए. पीड़िता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए.