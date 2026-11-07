Bageshwar Murder: चारपाई के नीचे छिपाई प्रेमी का लाश, खुद आराम से बाहर घूमती रही… ऐसे खुला प्रेमिका का खौफनाक राज़

Dhirendra Parihar Murder Case: किसी घर में हत्या हो जाए और उसी घर में दो दिनों तक लाश छिपी रहे, लेकिन आसपास के लोगों को इसकी भनक तक न लगे. इतना ही नहीं, जिस महिला पर हत्या का आरोप हो, वह घर में शव छिपाकर बाहर दुर्गा पूजा और रामलीला के कार्यक्रमों में घूमती रहे. उत्तराखंड के बागेश्वर में सामने आया यह हत्याकांड किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी से कम नहीं है. यहां एक महिला पर अपने प्रेमी की लोहे की रॉड से हत्या करने और फिर अपने भाई की मदद से शव को गोमती नदी के पास गहरी खाई में फेंकने का आरोप है. पुलिस ने CCTV और अन्य सबूतों की मदद से इस मामले का खुलासा किया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी.

लव अफेयर से शुरू हुई कहानी झगड़े में खत्म हुई

पुलिस के मुताबिक, मरने वाले की पहचान वकील धीरेंद्र परिहार के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी महिला का नाम लता भंडारी है. दोनों 2020 में मिले थे और रोमांटिक रिलेशनशिप में थे. हालांकि, 2022 के बाद उनकी बातचीत कम हो गई. लता ने धीरेंद्र का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया.

17 अक्टूबर को धीरेंद्र ने दूसरे मोबाइल नंबर से लता से कॉन्टैक्ट किया. वह शाम 7 से 7:30 बजे के बीच उसके घर पहुंचा. वह रात करीब 11 बजे लौटा, इसी दौरान उनके बीच बहस हो गई. पुलिस के मुताबिक, धीरेंद्र ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद बहस बढ़ गई और लता ने घर में रखी लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया. धीरेंद्र की गंभीर चोटों और ज़्यादा खून बहने से मौत हो गई.

शव को खाट के नीचे छिपा दिया

हत्या के बाद लता ने कथित तौर पर धीरेंद्र की बॉडी को चादर में लपेटकर कमरे में चारपाई के नीचे छिपा दिया. हैरानी की बात यह है कि अगले दो दिनों तक बॉडी घर में ही रही, जबकि लता नॉर्मल घूमती-फिरती रही. इस दौरान वह नुमाइशखेत में हुए दुर्गा पूजा प्रोग्राम में शामिल हुई और रामलीला में भी गई. किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर में किसी आदमी की बॉडी छिपी हुई है.

आधी रात को कार में बॉडी ले गए

पुलिस के मुताबिक, 18 अक्टूबर को लता कठायतबाड़ा में अपने मायके पहुंची और अपने भाई बबलू बिष्ट को पूरी घटना बताई. उसने बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद मांगी. इसके बाद दोनों ने बॉडी को घर से हटाने का प्लान बनाया. 19 अक्टूबर की सुबह करीब 2:22 बजे, उन्होंने बॉडी को UK 02 B 3843 नंबर की गाड़ी में रखा. फिर वे भागीरथी, मंडलसेरा और आरे बाईपास से होते हुए द्यांगन पहुंचे. वहां से, वे नदीगांव और गिरिचिना मोटरवे की ओर बढ़े. उन्होंने बॉडी को थोडाई के पास गोमती नदी के किनारे एक खड़ी ढलान पर फेंक दिया. बॉडी झाड़ियों में फंसी हुई थी.

मोबाइल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज से मर्डर का राज़ खुला

धीरेंद्र के कई दिनों तक घर न लौटने पर, उसकी मां नंदी देवी ने 31 अक्टूबर को पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान, पुलिस ने उनके मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए और धीरेंद्र की आखिरी लोकेशन लता के घर मिली. इसके बाद, पुलिस ने CCTV फुटेज चेक की और एक संदिग्ध गाड़ी की मूवमेंट का पता लगाया.

पुलिस ने आरोपी भाई-बहनों से पूछताछ की, जिससे केस का खुलासा हुआ. धीरेंद्र की बॉडी भी गोमती नदी के किनारे से बरामद हुई. SP जितेंद्र मेहरा ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की गई. CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर मर्डर की गुत्थी सुलझा ली गई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया.