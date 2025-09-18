‘मेरे बुग्गू ने खाना खाया क्या’, पति के फोन में ‘ये वाला’ मैसेज देखते ही पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम
Husband Extramarital Affair: पति का कई महिलाओं से अफेयर चल रहा था. एक दिन जब पत्नी को इसकी भनक लगी तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली.

By: Sohail Rahman | Published: September 18, 2025 1:42:22 PM IST

Crime News (Representative image)
Crime News (Representative image)

UP Crime News: वर्तमान युग में प्रेम-प्रसंग का मामला आम हो गया है. हर उम्र के लोगों का शादी के अलावा भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. अब हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं, उसमें एक शादीशुदा महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. उसके पति का दूसरी कई महिलाओं से अवैध संबंध चल रहा था. एक दिन, पत्नी को पति के फोन में दूसरी महिला को भेजे गए रोमांटिक मैसेज मिले. ये मैसेज पढ़कर पत्नी को बहुत गुस्सा आया. जब उसने पति से बात की तो उसने उसकी पिटाई कर दी. इस घटना से परेशान होकर पत्नी ने जहर खा लिया. 

मृतक महिला के परिवार ने पति के खिलाफ की शिकायत (family of deceased woman filed a complaint against her husband)

मृतक महिला के परिवार ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरी घटना राजीव नगर की है, जो नौबस्ता पुलिस स्टेशन के इलाके में आता है. इस इलाके का रहने वाला मुकेश दुबे एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी में मैनेजर है. उसने करीब 14 साल पहले रसूलाबाद की रहने वाली राधा देवी से शादी की थी. जानकारी सामने आ रही है कि दोनों के दो बच्चे थे. 

राधा देवी के भाई ने क्या बताया? (What did Radha Devi brother say?)

इस पूरे मामले पर राधा देवी के भाई योगेश तिवारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार रात उनकी भांजी ने बताया कि उनकी मां ने जहर खा लिया है. परिवार उसे इलाज के लिए कई प्राइवेट अस्पतालों में ले गया, लेकिन सभी अस्पतालों ने उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया. आखिर में, सीसीआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने राधा देवी को मृत घोषित कर दिया. 

परिवार ने लगाया आरोप (family made allegation)

परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरी महिला से ऑनलाइन चैट करने के बारे में पता चलने के बाद पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ गया. योगेश तिवारी ने बताया कि राधा देवी ने पति के फोन पर मैसेज देखे थे. मैसेज में ‘बुग्गू लव यू’ और ‘मेरे बुग्गू ने खाना खाया क्या?’ लिखे हुए थे. जिससे गुस्सा होकर राधा देवी ने मुकेश से बात की, लेकिन इससे झगड़ा और मारपीट हो गई.

पति का कई महिलाओं से था संबंध (husband had relationships with several women)

मृतक महिला के परिवार का आरोप है कि मुकेश का दूसरी महिलाओं से संबंध था, जिसका मृतक महिला ने विरोध किया. इससे अक्सर उनके बीच झगड़ा होता था. परिवार ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मुकेश नहीं माना. इस बार मैसेज मिलने के बाद दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ. पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. मैसेज के बारे में सच्चाई जानने के लिए फोन का डिजिटल फोरेंसिक जांच किया जाएगा. मृतक महिला के परिवार से भी बयान लिया जा रहा है. शिकायत के आधार पर आरोपी मुकेश दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

