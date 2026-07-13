नाक के बदले नाक, पहले पति ने पत्नी को किया लहूलुहान; फिर सास ने दामाद के साथ…

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पढुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा गांव में एक छोटा सा घरेलू विवाद इतना हिंसक रूप ले लिया कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पत्नी अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन पति इस बात पर राज़ी नहीं था. विवाद बढ़ते-बढ़ते इतना उग्र हो गया कि गुस्साए पति ने अपनी पत्नी की बुरी तरह पिटाई की और दांतों से उसकी नाक काट ली.

दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट

जब इस घटना की खबर मायके पहुंची तो पत्नी के भाई-रिश्तेदार गुस्से में मौके पर पहुंच गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस झड़प में पति की बहन की भी दांतों से नाक काट दी गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस बर्बर घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है. लोग इस क्रूरता पर हैरानी और गुस्सा जता रहे हैं.

पुलिस ने दी मामले की जानकारी

पुलिस के मुताबिक, ढखेरवा गांव के रहने वाले श्रवण कुमार कश्यप और उनकी पत्नी प्रीति कश्यप के बीच मायके जाने को लेकर झगड़ा हो गया. आरोप है कि गुस्से में श्रवण ने अपनी पत्नी प्रीति पर हमला किया और दांतों से उसकी नाक काट ली. इससे प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद प्रीति ने अपने मायके चचरा गांव में परिवार वालों को खबर दी. उसके पिता बनवारी और मां श्रीदेवी ढखेरवा गांव पहुंचे. यहां दोनों पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हो गई. आरोप है कि इस मारपीट में प्रीति की मां श्रीदेवी ने दामाद की बहन मोनी कश्यप की नाक दांतों से काट दी. गंभीर रूप से घायल प्रीति ने बताया कि उसकी चचेरी बहन की रविवार को शादी थी. इसी शादी में शामिल होने के लिए वह मायके जाना चाहती थी और इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ था.

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शादी में जाने की जिद कर रही थी प्रीति

प्रीति ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी चचेरी बहन की रविवार को शादी थी. जिसमें शामिल होने के लिए वह मायके जाना चाहती थी. इसी बात को लेकर उसकी अपने पति के साथ बहस हो गई थी. मामूली बहस ने जल्द हिंसक रूप ले लिया. धटना में घायल प्रीति और मोनी दोनों का इलाज कराया जा रहा है. प्रभारी मोहित पुंडीर ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हो चुकी है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी.

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