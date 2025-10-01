किसान ने पहले गड़ासे से 2 किशोरों को निपटाया, फिर पूरे परिवार समेत घर में लगा दी आग; 6 लोगों की चली गई जान
Bahraich Crime News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 6 लोगों की हत्या की घटना सामने आई है. एक किसान ने पहले दो किशोरों को गड़ासे से मौत के घाट उतारा, फिर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर घर में आग लगा दी.

By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2025 5:26:05 PM IST

Bahraich Crime News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक किसान ने अपने पूरे परिवार के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया. जिससे पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो गया. ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रामगांव पुलिस स्टेशन इलाके का बताया जा रहा है. जहां एक किसान ने रूह कंपा देने वाले घटना को अंजाम दिया है, जिससे पूरा इलाका हैरान हो गया है. दरअसल, बताया जा रहा है कि उसने पहले अपने खेत में लहसुन की फसल कटाई के लिए बुलाए गए दो किशोर मजदूरों को गड़ासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया. फिर इसके बाद आरोपी ने खुद को घर में बंद कर लिया और घर में आग लगा दी. इस आग में वह, उसकी पत्नी और दो नाबालिग बेटियां जलकर मर गए.

इस घटना में कुल कितने लोगों की हुई मौत? (How many people died in this incident?)

बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है. इसके अलावा, घर में बंधे जानवर भी जलकर मर गए. जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों को मिली पूरे इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई है. यह घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है, जोकि रामगांव पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव की बताई जा रही है. आरोपी किसान की पहचान विजय मौर्य के रूप में हुई है.

पुलिस ने क्या कहा? (What did police say?)

पुलिस के अनुसार, विजय मौर्य ने सुबह अपने खेत में लहसुन की फसल काटने के लिए तीन किशोर मजदूरों- सूरज यादव (14), सनी वर्मा (14) और किशन को बुलाया था. ये तीनों लड़के पास के गांव के रहने वाले थे और अक्सर विजय मौर्य के खेत में मजदूरी करते थे. काम के दौरान विजय मौर्य ने अचानक किशन से पेड़ से एक डाल लाने को कहा. जब किशन लौटा तो घर आग की लपटों में घिरा हुआ था. किशन की चीख सुनकर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर छह लोगों के शव पड़े थे.

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि यह एक पारिवारिक विवाद का मामला है. रामगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए. शुरुआती जांच में पता चला कि विजय मौर्य परेशान था. इस मामले पर ग्रामीणों का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि फसल खराब होने और पारिवारिक समस्याओं के कारण वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में था.

Tags: bahraich crime newsBahraich Newsbiharelection-hero-6crime newsUP Crime NewsUP News
