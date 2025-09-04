Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार

Jija-Sali Love Affairs: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां जीजा-साली (Jija-Sali Relations) का ऐसा मामला सामने आया है। जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो साली को आधी घरवाली कहा जाता है। कुछ लोग इस रिश्ते को गलत नजरिये से भी देखते हैं। दरअसल, पूरा मामला ये है कि एक व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी दो साल पहले काशीपुर में की थी। लेकिन एक साल बाद ही जीजा और साली का अफेयर शुरू हो गया। अब साली जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से।

साली जीजा के साथ रहने की जिद पर अड़ी

हालात ऐसे हो गए कि दोनों साथ रहने की जिद पर अड़ गई। हद तो तब हो गई जब साली जीजा के साथ रहने के लिए चली भी गई और कहने लगी मैं तो जीजा से ही शादी करूंगी। वार्ना कुंवारी ही रहूंगी। परिवार को जब इस मामले की जानकारी मिली तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि, परिवार ने छोटी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। इस पूरे मामले पर बड़ी बहन का फैसला छोटी बहन के फैसले से ज्यादा चौंकाने वाला है। परिवार वाले को इससे और भी हैरानी हुई।

बड़ी बहन छोटी बहन को सौतन बनाने को हुई तैयार

बड़ी बहन, छोटी बहन को सौतन बनाने को तैयार हो गई। इस फैसले से जीजा-साली दोनों खुश हो गए। लेकिन परिवार अब भी इस रिश्ते के खिलाफ है, अब भी परिवार वाले मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये पूरा मामला मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दो साल पहले एक व्यापारी की बड़ी बेटी की शादी काशीपुर के एक व्यापारी से हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी की खुशहाल जिंदगी में एक नया किरदार आया। वह नया किरदार था साली का। शादी के तुरंत बाद जीजा और साली का लव अफेयर शुरू हो गया। घर वाले को इसकी भनक तक नहीं लगी।