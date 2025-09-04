Home > क्राइम > Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार

Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार

UP Viral News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जीजा-साली के लव अफेयर का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। साली जीजा के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 4, 2025 13:13:30 IST

Viral News (जीजा-साली का अफेयर)
Viral News (जीजा-साली का अफेयर)

Jija-Sali Love Affairs: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां जीजा-साली (Jija-Sali Relations) का ऐसा मामला सामने आया है। जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो साली को आधी घरवाली कहा जाता है। कुछ लोग इस रिश्ते को गलत नजरिये से भी देखते हैं। दरअसल, पूरा मामला ये है कि एक व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी दो साल पहले काशीपुर में की थी। लेकिन एक साल बाद ही जीजा और साली का अफेयर शुरू हो गया। अब साली जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से।

साली जीजा के साथ रहने की जिद पर अड़ी

हालात ऐसे हो गए कि दोनों साथ रहने की जिद पर अड़ गई। हद तो तब हो गई जब साली जीजा के साथ रहने के लिए चली भी गई और कहने लगी मैं तो जीजा से ही शादी करूंगी। वार्ना कुंवारी ही रहूंगी। परिवार को जब इस मामले की जानकारी मिली तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि, परिवार ने छोटी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। इस पूरे मामले पर बड़ी बहन का फैसला छोटी बहन के फैसले से  ज्यादा चौंकाने वाला है। परिवार वाले को इससे और भी हैरानी हुई।

GST में हुआ बड़ा बदलाव..! आम जनता के लिए बड़ा तोहफा, इन जरूरी चीजों पर लगेगा Zero Tax

बड़ी बहन छोटी बहन को सौतन बनाने को हुई तैयार

बड़ी बहन, छोटी बहन को सौतन बनाने को तैयार हो गई। इस फैसले से जीजा-साली दोनों खुश हो गए। लेकिन परिवार अब भी इस रिश्ते के खिलाफ है, अब भी परिवार वाले मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये पूरा मामला मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दो साल पहले एक व्यापारी की बड़ी बेटी की शादी काशीपुर के एक व्यापारी से हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी की खुशहाल जिंदगी में एक नया किरदार आया। वह नया किरदार था साली का। शादी के तुरंत बाद जीजा और साली का लव अफेयर शुरू हो गया। घर वाले को इसकी भनक तक नहीं लगी।

Mahua moitra के कुत्ते के मामले में कोर्ट ने भी जोड़ लिए हाथ, चौंका देगा अंदर की बात

Tags: crime newsJija-sali love affairstrending newsUP NewsViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार
Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार
Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार
Viral News: शादी करूंगी तो सिर्फ जीजा से! साली की अजीबोगरीब डिमांड के आगे झुका पूरा परिवार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?