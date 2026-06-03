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रिश्ते को किया तार तार! बेटी को भी नहीं छोड़ा, घर में नहीं होता था कोई तो बनाता था जबरन संबंध

US Crime News: डेलावेयर में 10 वर्षीय बच्ची की हत्या और दो अन्य बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने सनसनी फैला दी है. आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

By: Munna Verma | Published: June 3, 2026 5:07:34 PM IST

US Crime News: बेटी के साथ करता था गलत हरकतें
US Crime News: बेटी के साथ करता था गलत हरकतें


US Crime News: अमेरिका के डेलावेयर राज्य के स्मर्ना शहर में एक भयावह घटना ने सभी को झकझोर दिया है. 49 वर्षीय बदारा कोने पर अपनी 10 वर्षीय बेटी फातिमा कोने की हत्या और परिवार के अन्य बच्चों के साथ लगातार दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

28 मई 2026 की तड़के लगभग 2 बजे पुलिस को ओकविन सर्कल स्थित एक घर में सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर 10 वर्षीय फातिमा अपने कमरे में मृत पाई गई. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध होने पर होमिसाइड यूनिट को तुरंत शामिल किया गया. 

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पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से एक दिन पहले बच्ची पर कथित रूप से शारीरिक हिंसा की गई थी, जिसके दौरान उसे गंभीर चोटें आईं. बाद में वह बेहोश हो गई और समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने से उसकी मौत हो गई.

बच्चों पर लगातार दुर्व्यवहार

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घर में मौजूद अन्य दो बच्चों एक 15 वर्षीय और एक 11 वर्षीय के साथ भी लंबे समय से दुर्व्यवहार किया जा रहा था. उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनके साथ हिंसा के संकेत मिले. पुलिस ने आरोपी पर “कंटीन्यूअस चाइल्ड अब्यूज” और “फोर्थ डिग्री चाइल्ड अब्यूज” सहित कई गंभीर आरोप दर्ज किए हैं. मामला इतना गंभीर है कि न्याय विभाग ने अतिरिक्त हत्या और लापरवाही के आरोप भी जोड़े हैं।

जांच जारी, समुदाय में गहरा आक्रोश

फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची की मौत कई गंभीर चोटों के कारण हुई हत्या मानी जा रही है. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उस पर लाखों डॉलर का बॉन्ड तय किया गया है. इस घटना ने स्थानीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है और बाल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि सभी सच्चाइयों का खुलासा हो सके.

Tags: US Police
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