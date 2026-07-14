बीवी के चीथड़े उड़ाकर नहाया और खून से सने कपड़े…, ऑनलाइन मंगाया था चाकू; बेटे ने बताया मां उर्मिला का कैसे किया बाप ने कत्ल

Urmila Saini murder case: मध्य प्रदेश में हुई उर्मिला सैनी की हत्या के बाद सनसनी फैल गई और बवाल मच गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उर्मिला मध्य प्रदेश के इंदौर में संयोगितागंज पुलिस स्टेशन इलाके के ‘डाक कुंज’ में पोस्ट ऑफिस की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में कर्येकर्त थी. बता दें कि महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक घटना के 48 घंटे बाद भी मुख्य संदिग्ध पीड़िता के पति अखिलेश सैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिसकी वजह से लोग काफी आक्रोश में हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई.

नहाकर धोए खून के हाथ

परिवार वालों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद पूरी नहीं होगी. विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में रिश्तेदार और परिचित मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस से जांच में तेज़ी लाने की अपील की. ​​अपराध करने के बाद, आरोपी पति नहाया और खून से सने अपने कपड़े नाली में बहा दिए.

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बेटी ने पिता पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता की बेटी, प्रेक्षा सैनी ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए. उसने बताया कि उसके पिता लंबे समय से उसकी माँ को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे और उन पर बेबुनियाद शक करते थे. इस बात को लेकर परिवार में अक्सर झगड़े होते थे. प्रेक्षा का कहना है कि जिस बेरहमी से उसकी माँ की हत्या की गई, उसके लिए उसके पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. उसने यह भी दावा किया कि हत्या पहले से सोची-समझी साज़िश थी और आरोपी ने इसके लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाए थे.

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