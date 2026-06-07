UP Crime News: ‘पापा को चाकू से काटा’, बेटे ने किया मां के घिनौने कांड का पर्दाफाश; प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

UP News : उत्तर प्रदेश में नाजायज संबंधों के कारण पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उनके कर्मों की सजा मिल गई है. दोनों को अपर जिला जज सपना त्रिपाठी ने मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25-25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दरअसल, सितंबर 2023 में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत की घाट उतार दिया था. मृतक के बेटे ने अपनी दादी को बताया था कि पापा को जंगल में लेकर जाकर अनस ने चाकू से काटा था और मम्मी भी साथ में बैठी हुई थी.

बेटे ने खोला मां का राज़

फिर नौबस्ता निवासी शकुंतला पांडेय ने थाने में 3 सिंतबर को केस दर्ज कराया था. जानकारी के मुताबिक, उनके बेटे रविकांत उर्फ नितिन पांडेय की शादी महियारा गांव की लड़कि प्रियंका से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. एक बेटा गुजरात के राजकोट में नौकरी करता था, वहीं बहू बच्चों के साथ दलेलपुरवा के भूरेपुरवा में एक अलग किराए के मकान में रहती थी.

झाड़ियों में पड़ा मिला शव

बता दें कि, घटना से 8 दिन पहले वह घर आया था. एक सिंतबर 2023 की शाम 7:30 बजे बेटा घर से निकला, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया. कॉल किया तो उसका मोबाइल भी बंद था. खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हुई. इसके बाद नौबस्ता थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई. 3 सितंबर को स्कोमिया स्कूल के पास बेटे का शव झाड़ियों में पड़ा मिला.

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प्रेमी और पत्नी को सुनाई गई सजा

शकुंतला ने कोर्ट में कहा कि पौत्र ने बताया कि पापा को चार पहिया में लेटा कर ले गए थे. मम्मी-पापा के साथ बेठी हुई थी, जबकि अनस हाशमी उनके साथ था. अनस ने जंगल में पापा को चाकू से काटा और मम्मी भी साथ ही में बैठी हुई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी अनस और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया. अभियोजन ने करीब 12 गवाह कोर्ट में पेश किए. पुलिस ने बच्चों को गवाह नहीं माना. सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रेमी और पत्नी को सजा सुनाई गई.

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