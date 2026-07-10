Home > क्राइम > आगरा में Raid 2.O: रिटायर्ड अफसर के घर चला विजिलेंस का हथौड़ा, बेशुमार दौलत उगलने लगीं दीवारें और फॉल्स सीलिंग; सीक्रेट चेंबर में दुबका था 13 KG गोल्ड और करोड़ों का माल!

आगरा में Raid 2.O: रिटायर्ड अफसर के घर चला विजिलेंस का हथौड़ा, बेशुमार दौलत उगलने लगीं दीवारें और फॉल्स सीलिंग; सीक्रेट चेंबर में दुबका था 13 KG गोल्ड और करोड़ों का माल!

पूर्व ARTO अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर विजिलेंस विभाग ने छापेमारी की तो दीवारों से लेकर फॉल्स सीलिंग तक, पूरे घर में कुबेर का खजाना छिपाए जहां-तहां सीक्रेट वॉल्ट मिले. पूर्व अधिकारी अपने ही लॉकर का पासवर्ड भूल गए थे.

By: Kajal Jain | Published: July 10, 2026 1:44:30 PM IST

आगरा में Raid 2.O: रिटायर्ड अफसर के घर चला विजिलेंस का हथौड़ा, बेशुमार दौलत उगलने लगीं दीवारें और फॉल्स सीलिंग; सीक्रेट चेंबर में दुबका था 13 KG गोल्ड और करोड़ों का माल!
आगरा में Raid 2.O: रिटायर्ड अफसर के घर चला विजिलेंस का हथौड़ा, बेशुमार दौलत उगलने लगीं दीवारें और फॉल्स सीलिंग; सीक्रेट चेंबर में दुबका था 13 KG गोल्ड और करोड़ों का माल!


अजय देवगन की ‘रेड’ मूवी का वो सीन तो आपको याद होगा, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर एक राजनीतिक बाहुबली के घर छापा मारते हैं और देखते ही देखते घर की दीवारें, खंभे, छत की सीलिंग सोना उगल ने लगती हैं. अब ऐसा ही एक मिलता-जुलता मामला आगरा से सामने आया है, जहां पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर छापेमारी हुई तो क्या बिस्तर और क्या सोफा. पूरा घर एक तिजोरी बना हुआ था. फिर विजिलेंस टीम का हथौड़ा चला और दीवार, फॉल सीलिंग समेत घर के हर कोने से नोटों के बंडल और सोने-चांदी के गहने भरभराकर निकलने लगा. यह सुनने में आपको पटकथा लग रही होगी लेकिन उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग की छापेमारी में बिल्कुल यही सीन चल रहा था. शुरुआती जांच में तो पूर्व एआरटीओ अधिकारी पर सालों से अवैध संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप थे लेकिन टीम को कहां पता था कि पूर्व अफसर का घर ही अपने आप में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट बना हुआ है.

घर की दीवारों में बनाए सीक्रेट स्टोरेज

यूपी विजिलेंस विभाग की शुरुआती जांच से पता चला कि अधिकारी ने अवैध संपत्ति घर के अंदर छिपाई है जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस अधिकारियों की टीम निवास स्थान पर पहुंची जहां खोजबीन के दौरान 13 किलोग्राम सोना, 1.62 करोड़ रुपये कैश, निवेश संबंधी दस्तावेज और कई संपत्तियों का रिकॉर्ड मिला. पूर्व एआरटीओ अधिकारी के खिलाफ लंबे समय से संपत्ति की जमाखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज थी. आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जब विजिलेंस विभाग ने पूर्व अधिकारी के ठिकानों पर छापा डाला तो घर के अंदर संदिग्ध संरचनाएं मिली जो आमतौर पर सामान्य घर में नहीं होती. विजिलेंस अधिकारियों ने खोजबीन की तो-

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1. लकड़ी के बेड में स्पेशल खांचे
2. सोफे के अंदर छिपे बॉक्स
3. फॉल्स सीलिंग में चेंबर्स
4. दीवारों में सीक्रेट लॉकर
5. स्टोर रूम में कैविटी
 
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग कमरों, अलमारियों और सीक्रेट ठिकानों में कहीं से कैश के बंडल, कहीं से भारी मात्रा में सोना तो कहीं से चांदी बरामद हुई. कुछ एक जगह से संपत्ति और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले. इन सभी की मार्केट कीमत कई करोड़ों आंकी गई है, हालांकि अधिकारियों ने ललित कुमार और उनके परिवार की मिलीभगत का आशंका जताई है जिसमें आगरा के अलावा लखनऊ और नोएडा में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है.

लॉकर का पासवर्ड भूल गए मालिक

विजिलेंस विभाग की नजर जब घर के अंदर रखी डिजिटल तिजोरी पर पड़ी तो पूर्व एआरटीओ अधिकारी से पासवर्ड पूछा गया लेकिन काफी समय तक वो पासवर्ड याद न होने या भूल जाने का दावा करते रहे. इसलिए टीम ने स्पेशल तकनीकी एक्सपर्ट बुलाए और तिजोरी खोलकर वहां से भी म्यूचुअल फंड निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक निवेश, संपत्ति की रजिस्ट्रियां, फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकले जो अब इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से मैच किए जा रहे हैं. विजिलेंस विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सभी संपत्तियों को कब, कैसे और कहां से खरीदा गया.

परिवहन विभाग की लापरवाही की खुली पोल

विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही का आंशका जताई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पूर्व एआरसीओ अधिकारी के कार्यकाल के दौरान अन्य कर्मचारी भी मिलीभगत में शामिल थे? क्या ललित कुमार के परिवार के अलावा रिश्तेदार भी शामिल हैं? क्या पूरे विभाग में भ्रष्टाचार का जाल फैला है? इसके खुलासे के लिए फॉरेंसिक और बैंक  रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- मुंह दबोचा, हाथ-पैर बांधे, और घसीटते हुए जंगल ले गए 3 दरिंदे; रातभर कुएं में मौत से जंग लड़ती रही पीड़िता!

Tags: UP Crime News
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