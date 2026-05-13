Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान

Devar-Bhabhi: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक देवर ने अपनी 6 माह की गर्भवती भाभी की फावड़े से हत्या कर दिया. देवर ने बड़ी ही बेरहमी से भाभी को फावड़े से काट दिया. उसे न तो भाभी पर दया आई और न ही उनकी कोख में पल रहे मासूम को लेकर कोई चिंता सताई. इस खबर ने देवर-भाभी के रिश्ते को एक बार फिर से शर्मशार कर दिया है. महिला की शादी सात महीने पहले ही हुई थी. मायका और ससुराल दोनों आमने-सामने ही हैं. वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी आमिर हाथ में खून से सना फावड़ा लेकर शव के पास में ही खड़ा था. पास आने पर लोगों को जान से मारने की भी धमकी दे रहा था.

फावड़े से ली गर्भवती भाभी की जान

यह मामला कस्बे के मुहल्ला चाह मंजिली का है. यहां के निवासी 20 वर्षीय सना नाज ने घर के सामने ही रहने वाले सलमान के साथ लव मैरिज की थी. रविवार की शाम को सलमान थाने में पहुंचा और उसने पुलिस को सूचना दी की भाई आमिर ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है. पुलिस ने फावड़ा अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपी का पिता इखलाक सऊदी अरब में काम करता है. करीब शाम सात बजे जब घर से रोने और चीख की आवाज सुनाई दी. तो मृतका के घर वाले भी बेटी के ससुराल में पहुंचे और वहां का नजारा देख पैरों तले जमीं खिसक गई.

क्या बोले मृतका के पिता?

मृतका के पिता ने कहा कि ‘उनकी बेटी 6 मबीने की गर्भवती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या करने के बाद उसकी सास और पति घर से चुपचाप बाहर निकलकर थाने पहुंच गए.’ फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही हैं. SP देहात मयंक पाठक ने जानकारी दी कि पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शव के पास ही खड़ा था देवर

विवाहिता सना नाज की फावड़े से हत्या के बाद आरोपित देवर आमिर लगभग दो घंटे तक घर में ही मौजूद रहा और धमकी देता रहा कि जो उसके पास आएगा, उसे भी काट देगा. उसने भाभी के पेट और गर्दन पर वार किए. आमिर पंजाब में फल बेचने का काम करता है और हाल ही में घर आया था. मृतका का प्रेम विवाह सात महीने पहले सलमान से हुआ था. परिजनों ने पति, देवर, सास और अन्य पर साजिश का आरोप लगाया है. वारदात के बाद पति थाने गया, जबकि सास फरार हो गई. पुलिस जांच कर रही है.

परिवार में शौक का माहौल

घटना के बाद सना नाज के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. थाना इंस्पेक्टर नवीन कुमार सैनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद दरवाजा खोलकर आरोपी देवर आमिर को फावड़े सहित गिरफ्तार किया. मायका पक्ष ने सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की है.