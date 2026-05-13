Home > क्राइम > Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान

Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान

Devar-Bhabhi: एक देवर ने अपनी गर्भवती भाभी को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी देवर और मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

By: Preeti Rajput | Published: May 13, 2026 1:14:32 PM IST

Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान


Devar-Bhabhi: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक देवर ने अपनी 6 माह की गर्भवती भाभी की फावड़े से हत्या कर दिया. देवर ने बड़ी ही बेरहमी से भाभी को फावड़े से काट दिया. उसे न तो भाभी पर दया आई और न ही उनकी कोख में पल रहे मासूम को लेकर कोई चिंता सताई. इस खबर ने देवर-भाभी के रिश्ते को एक बार फिर से शर्मशार कर दिया है. महिला की शादी सात महीने पहले ही हुई थी. मायका और ससुराल दोनों आमने-सामने ही हैं. वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी आमिर हाथ में खून से सना फावड़ा लेकर शव के पास में ही खड़ा था. पास आने पर लोगों को जान से मारने की भी धमकी दे रहा था. 

फावड़े से ली गर्भवती भाभी की जान 

यह मामला कस्बे के मुहल्ला चाह मंजिली का है. यहां के निवासी  20 वर्षीय सना नाज ने घर के सामने ही रहने वाले सलमान के साथ लव मैरिज की थी. रविवार की शाम को सलमान थाने में पहुंचा और उसने पुलिस को सूचना दी की भाई आमिर ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है. पुलिस ने फावड़ा अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपी का पिता  इखलाक सऊदी अरब में काम करता है. करीब शाम सात बजे जब घर से रोने और चीख की आवाज सुनाई दी. तो मृतका के घर वाले भी बेटी के ससुराल में पहुंचे और वहां का नजारा देख पैरों तले जमीं खिसक गई. 

क्या बोले मृतका के पिता? 

मृतका के पिता ने कहा कि ‘उनकी बेटी 6 मबीने की गर्भवती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या करने के बाद उसकी सास और पति घर से चुपचाप बाहर निकलकर थाने पहुंच गए.’ फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही हैं. SP देहात मयंक पाठक ने जानकारी दी कि पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

शव के पास ही खड़ा था देवर 

विवाहिता सना नाज की फावड़े से हत्या के बाद आरोपित देवर आमिर लगभग दो घंटे तक घर में ही मौजूद रहा और धमकी देता रहा कि जो उसके पास आएगा, उसे भी काट देगा. उसने भाभी के पेट और गर्दन पर वार किए. आमिर पंजाब में फल बेचने का काम करता है और हाल ही में घर आया था. मृतका का प्रेम विवाह सात महीने पहले सलमान से हुआ था. परिजनों ने पति, देवर, सास और अन्य पर साजिश का आरोप लगाया है. वारदात के बाद पति थाने गया, जबकि सास फरार हो गई. पुलिस जांच कर रही है.

परिवार में शौक का माहौल 

घटना के बाद सना नाज के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. थाना इंस्पेक्टर नवीन कुमार सैनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और काफी प्रयासों के बाद दरवाजा खोलकर आरोपी देवर आमिर को फावड़े सहित गिरफ्तार किया. मायका पक्ष ने सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की है.

Tags: devar bhabhiDevar kills BhabhiPregnant woman killedSaharanpur murder
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026

गर्मियों में भिंडी खाने के हैं गजब के फायदे

May 12, 2026

क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

May 12, 2026

बिना डेटिंग के नहीं रह पाती ये हसीना, आज भी...

May 12, 2026
Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान
Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान
Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान
Devar-Bhabhi: देवर ने की सारी हदें पार, गर्भ में पल रहे बच्चे समेत भाभी उतारा मौत के घाट; फावड़े से काटकर ली जान