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Love Jihad: निकाह कर नहीं तो कलमा पढ़! नहीं मानी हिन्दू नर्स; तो ले ली जान और हॉस्पिटल में डाली लाश

Love Jihad: उत्तर प्रदेश से धर्मांतरण से जुड़ा एक घिनौना मामला सामने आ रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली एक नर्स, अंजलि शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

By: Heena Khan | Published: May 24, 2026 7:33:39 AM IST

love jihad in UP
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Love Jihad: उत्तर प्रदेश से धर्मांतरण से जुड़ा एक घिनौना मामला सामने आ रहा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली एक नर्स, अंजलि शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस अपराध के पीछे उसका पूर्व सहकर्मी सोफियान था, जो लंबे समय से उसको शादी करने और धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा था. वही इस मामले में पुलिस ने आरोपी सोफियान की बहन, साजिदा, और उसके दोस्त, जबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोफियान अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है.

जब प्यार के जाल में नहीं फंसी हिन्दू लड़की

जानकारी के मुताबिक, अंजलि शर्मा मेडिकल कॉलेज में एक कॉन्ट्रैक्ट नर्स के तौर पर काम करती थी. वहीं कुछ समय पहले, सोफियान नाम का एक युवक भी उसके साथ काम करता था. बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान, सोफियान ने अंजलि के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे ज़रा भी भाव नहीं दिया. वहीं उसके परिवार वालों का कहना है कि आरोपी लगातार उसे परेशान कर रहा था और शादी करने के साथ-साथ धर्म बदलने के लिए भी मजबूर कर रहा था.

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बेरहमी से की हत्या 

वहीं फिर एक दिन ऐसा आया जो उसके जीवन का सबसे भयानक दिन होने वाला था. दरअसल, गुरुवार सुबह करीब 11:00 बजे, अंजलि ड्यूटी के लिए अपने घर से निकली, लेकिन वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंची. पुलिस का कहना है कि, सोफियान ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसे लोहियानगर के ब्लॉक-L में स्थित एक घर में ले गया. उस जगह पर दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई. आरोप है कि सोफियान ने एक बार फिर उस पर शादी करने और धर्म बदलने का दबाव डाला; जब उसने विरोध किया, तो उसने रस्सी या फंदे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी.

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ऐसे लगाया लाश को ठिकाने 

इतना ही नहीं हत्या करने के बाद, आरोपी ने अपनी बहन साजिदा को फोन किया ताकि वो शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद कर सके. दोनों ने मिलकर शव को एक ई-रिक्शा में रखा और मेडिकल कॉलेज की ओर चल दिए. रास्ते में, उन्होंने ई-रिक्शा चालक से कहा कि महिला की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है. दोपहर करीब 1:00 बजे, साजिदा ने मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर ही शव को छोड़ दिया और मौके से फरार हो गई.

Tags: crime newslove jihadreligion conversionUP News
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