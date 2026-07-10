यूपी में महिला प्रिंसिपल की बदतमीजी, बच्चे का TC लेने आए अभिभावक को मारा, जूतों से की पिटाई

घटना की मुख्य वजह स्कूल से बच्चे की टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) कटवाने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है. अनुज नाम का एक युवक (अभिभावक) स्कूल में बच्चे की टीसी लेने पहुंचा था, जहां कागजी कार्रवाई को लेकर हेडमास्टर और उसके बीच बहस शुरू हो गई. वीडियो में महिला हेडमास्टर युवक से बच्चे को साथ लाने और आधार कार्ड जमा करने की बात कह रही हैं, जबकि युवक ने दावा किया था कि वह आधार कार्ड पहले ही जमा कर चुका है.
#Kaushambi: शिक्षा का मंदिर शर्मसार! प्राथमिक विद्यालय काजू की प्रधानाध्यापिका ने TC मांगने पर अभिभावक की चप्पलों से की पिटाई, मोबाइल भी तोड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षा विभाग के कप्तानों द्वारा विधिक निलंबन और पुलिस केस दर्ज करने की कार्रवाई तेज। pic.twitter.com/tgVWIwWwHG
— Shubham Tripathi 📚📚 (@Shubham9250500) July 10, 2026