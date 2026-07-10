यूपी में महिला प्रिंसिपल की बदतमीजी, बच्चे का TC लेने आए अभिभावक को मारा, जूतों से की पिटाई

मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक दिया

यह विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब युवक ने बातचीत का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इससे नाराज होकर हेडमास्टर अनीता देवी ने युवक का मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक दिया. इसके बाद जब युवक अपना मोबाइल उठाने लगा, तो दोनों के बीच धक्का-मुक्की हो गई, जिसमें महिला टीचर जमीन पर गिर गईं. इस बात से गुस्सा होकर हेडमास्टर ने अपने पैर से जूता निकाला और युवक की जमकर पिटाई कर दी.

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कमलेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है. उन्होंने पुष्टि की कि स्कूल परिसर में टीसी के विवाद को लेकर मारपीट की स्थिति बनी थी. घटना के बाद दोनों पक्ष मामले को लेकर स्थानीय थाने भी पहुंचे थे, जहां फिलहाल दोनों के बीच समझौते और माफीनामे की स्थिति बनी हुई है. विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.