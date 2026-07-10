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यूपी में महिला प्रिंसिपल की बदतमीजी, बच्चे का TC लेने आए अभिभावक को मारा, जूतों से की पिटाई

UP News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कौशांबी जिले में एक महिला प्रधानाध्यापक ने एक अभिभावक की पिटाई कर दी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By: Satyam Sengar | Published: July 10, 2026 7:05:54 PM IST

यूपी में महिला प्रिसिंपल की बदतमीजी.
यूपी में महिला प्रिसिंपल की बदतमीजी.


उत्तर प्रदेश राज्य से लगातार कुछ न कुछ अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं.  इस बार कौशांबी जिले के मूरतगंज ब्लॉक से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के प्राथमिक विद्यालय ‘टीका का पूरा’ (काजू ग्राम पंचायत के पास) में महिला हेडमास्टर अनीता देवी द्वारा एक छात्र के अभिभावक को जूतों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. करीब 34 सेकंड के इस वीडियो में महिला प्रधानाध्यापक और युवक के बीच तीखी बहस और मारपीट होती देखी जा सकती है.

घटना की मुख्य वजह स्कूल से बच्चे की टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) कटवाने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है. अनुज नाम का एक युवक (अभिभावक) स्कूल में बच्चे की टीसी लेने पहुंचा था, जहां कागजी कार्रवाई को लेकर हेडमास्टर और उसके बीच बहस शुरू हो गई. वीडियो में महिला हेडमास्टर युवक से बच्चे को साथ लाने और आधार कार्ड जमा करने की बात कह रही हैं, जबकि युवक ने दावा किया था कि वह आधार कार्ड पहले ही जमा कर चुका है.

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मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक दिया

यह विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब युवक ने बातचीत का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इससे नाराज होकर हेडमास्टर अनीता देवी ने युवक का मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक दिया. इसके बाद जब युवक अपना मोबाइल उठाने लगा, तो दोनों के बीच धक्का-मुक्की हो गई, जिसमें महिला टीचर जमीन पर गिर गईं. इस बात से गुस्सा होकर हेडमास्टर ने अपने पैर से जूता निकाला और युवक की जमकर पिटाई कर दी.

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कमलेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है. उन्होंने पुष्टि की कि स्कूल परिसर में टीसी के विवाद को लेकर मारपीट की स्थिति बनी थी. घटना के बाद दोनों पक्ष मामले को लेकर स्थानीय थाने भी पहुंचे थे, जहां फिलहाल दोनों के बीच समझौते और माफीनामे की स्थिति बनी हुई है. विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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