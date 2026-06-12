तड़पता रहा 7 महीने का मासूम, चरित्रहीन मां ने नहीं दिखाई ममता, गला घोंटकर मार डाला

मेरठ. मुंडाली थाना क्षेत्र के मुरलीपुर गांव में सात माह के बच्चे की मौत का मामला चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गया है. जांच में सामने आया है कि बच्चे की मां मीनाक्षी ने ही उसका गला दबाकर जान ले ली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. जानकारी के अनुसार अमित तोमर की शादी साल 2023 में मुरादाबाद की रहने वाली मीनाक्षी से हुई थी. दंपति के दो बच्चे थे.

अमित एक डॉक्टर के यहां चालक के रूप में कार्य करता है. बीते 30 मई को मीनाक्षी ने पति को फोन कर बताया था कि उनके छोटे बेटे रुद्रांश की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है. सूचना मिलने पर अमित तुरंत घर पहुंचे और परिवार ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर उसे दफना दिया. कुछ समय बाद अमित को पत्नी के मोबाइल फोन में ऐसे मैसैज मिले, जिनसे उसके किसी अन्य युवक के साथ लव अफेयर होने की जानकारी मिली.

मीनाक्षी का चल रहा था एक्स्ट्रा अफेयर

चैट में दिल्ली निवासी मोहित नामक युवक के साथ करीबी बातचीत दर्ज थी. इसी बीच अमित को पत्नी का व्यवहार भी असामान्य लगा. जहां पूरा परिवार बच्चे की मौत से सदमे में था, वहीं मीनाक्षी सामान्य दिखाई दे रही थी. शक गहराने पर अमित ने पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की और बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही. इसके बाद मीनाक्षी ने कथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसने बताया कि पति के साथ चल रहे विवाद और गुस्से में उसने बेटे का गला दबा दिया था.

बच्चे की मौत से टूटा परिवार

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया. जिला प्रशासन की अनुमति के बाद दफनाए गए बच्चे के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया. रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं आरोपी महिला के कथित प्रेमी मोहित की भी तलाश की जा रही है. बच्चे के पिता अमित तोमर का कहना है कि बेटे को दूसरी बार मिट्टी में सुपुर्द करने के बाद पूरा परिवार टूट चुका है.