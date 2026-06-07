Home > क्राइम > बकरीद की दावत और फिर रेप! 3 मुस्लिम दोस्तों ने हिंदू दोस्त को बनाया हवस का शिकार; गंदी वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

बकरीद की दावत और फिर रेप! 3 मुस्लिम दोस्तों ने हिंदू दोस्त को बनाया हवस का शिकार; गंदी वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

UP Crime News : मेरठ के परीक्षितगढ़ में दलित युवक से बकरीद की दावत पर बुलाकर रेप और मारपीट. पुलिस ने तेज कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

By: Preeti Rajput | Published: June 7, 2026 10:09:00 AM IST

बकरीद की दावत और फिर रेप! 3 मुस्लिम दोस्तों ने हिंदू दोस्त को बनाया हवस का शिकार; गंदी वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल


UP Crime News : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां परीक्षितगढ़ थाना इलाके के सोना गांव में एक दलित युवक के साथ रेप और मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तेज कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने दलित युवक को बकरीद की दावत के लिए अपने घर पर बुलाया था. 

बकरीद की दावत पर बुलाया था घर 

पीड़िता युवक के पहचान दीपक के तौर पर की गई है. दीपक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसे करीब पांच दिन पहले तीनों आरोपियों ने अपने घर पर बुलाया था. जहां उसके साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज भी की गई. तीनों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया. पीड़िता दीपक ने तीनों आरोपियों के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं. 

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तीन मुस्लिम आरोपी

जानकारी के मुताबिक,  बकरा ईद के मौके पर, यूपी के मेरठ में गुल मोहम्मद, आवेश और अदनान ने एक दलित युवक को ‘दावत’ के लिए बुलाया. तीनों उसे एक कमरे में ले गए, उसके साथ गैंग-रेप किया, विरोध करने पर उसे पीटा और अश्लील वीडियो बनाए. साथ ही धमकी दी कि वे जातिसूचक गालियों के साथ इन वीडियो को अपलोड कर देंगे. आवेश और अदनान को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया है. गुल मोहम्मद फरार है.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. जांच के लिए एक विशेष पुलिस टीम का भी गठन किया गया है. थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम मामले की जांच कर रही है. तभी मुखबीर से मिली सूचना के मुताबिक, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया गया है. जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष रुप से की जा रही है. 

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Tags: Dalit youth rape MeerutMeerut gang rape case
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