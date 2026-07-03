साली के लिए पत्नी को पिलाया तेजाब और फिर…पति और सुसराल वालों ने मिलकर किया भयानक कांड

Muskan Murder Case: उत्तर प्रेदश के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने दहेज के लालच में अपनी पत्नी की हत्या कर दी. उसने पत्नी को जबरदस्ती तेजाब पिलाया, जिससे महिला की मौत हो गई. युवक पत्नी पर 16 साल की साली से निकाह करने का दबाव बना रहा थआ. महिला को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई. परिवार वालों मे ससुराल पक्ष को हत्या का जिम्मेदार बताया है.

साली से निकाह करना चाहता था जीजा

जानकारी के मुताबिक, परीक्षितगढ़ के अमरसिंह निवासी रहीमुद्दीन ने साल 2025 में अपनी बेटी के शादी लोहियानगर के फतेहउल्लापुर निवासी नासिर से की थी. परिवार ने आरोप लगाए कि नासिर मुस्कान को दहेज के लिए काफी प्रताड़ित करता था और पिछले दो महीने से अपनी 16 साल की साली से निकाह करने दबाव बना रहा था. पत्नी ने ये बाद नहीं स्वीकार की, जिसके कारण पति उसे रोज प्रताड़ित करता था.

जबरदस्ती पिलाया तेजाब

बुधवार को आरोपी और मुस्कान के बीच इसी बात को लेकर काफी विवाद चल रहा था. आरोप है कि नासिर ने पत्नी के मुंह में तेजाब डाल दिया. तेजाब पीने के कारण मुस्कान की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. पुलिस को जब घटना की जानकारी हुई, तो वह तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. मुस्कान के पिता ने नासिर और उसके परिजनों पर जबरदस्ती तेजाब पिलाने का मुकदमा भी दर्ज कराया है. ब पिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था.

मारपीट का लगाया गंभीर आरोप

मुस्कान की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है. फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है. मुस्कान के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले लंबे समय से दहेज के लिए उसे परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे. परिजनों का कहना है कि पिछले दो महीनों से उस पर अपनी नाबालिग छोटी बहन की शादी अपने पति से कराने का दबाव भी बनाया जा रहा था.

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न्याय के मांग कर रहा परिवार

परिवार के मुताबिक, मुस्कान ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और बाद में उसे तेजाब पिलाकर मार दिया गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि इस मामले में आरोपी के परिवार के अन्य लोग भी उसका साथ दे रहे थे. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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