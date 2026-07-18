Home > क्राइम > पत्नी ड्राइवर से लगा बैठी थी दिल, न ड्रम-न पिस्तौल; इस तरह पति को दी दर्दनाक मौत; जान कांप उठेगी रूह

पत्नी ड्राइवर से लगा बैठी थी दिल, न ड्रम-न पिस्तौल; इस तरह पति को दी दर्दनाक मौत; जान कांप उठेगी रूह

Wife Killed Husband: उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन इलाके में एक स्कूल मालिक की संदिग्ध हालात में मौत के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: July 18, 2026 10:31:28 AM IST

wife killed husband
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Wife Killed Husband: उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन इलाके में एक स्कूल मालिक की संदिग्ध हालात में मौत के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो घटना पहले सांप के काटने से हुई स्वाभाविक मौत लग रही थी, वो असल में पहले से सोची-समझी साजिश थी. जानकारी के लिए बता दें कि मृतक अतुल पंवार की पत्नी दामिनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह साज़िश रची थी ताकि उनके रास्ते की रुकावट को हटाया जा सके और भारी इंश्योरेंस का पैसा हासिल किया जा सके. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

बीवी ने रची थी झूठी कहानी 

जानकारी के मुताबिक, बहसुमा इलाके के रहने वाले अतुल पंवार कई सालों से हस्तिनापुर में किराए के मकान में रहते हुए ‘कृष्णा किड्स प्ले स्कूल’ चला रहे थे. उन्होंने करीब सात साल पहले दामिनी नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था और उनका छह साल का बेटा भी है. पुलिस को गुमराह करने के लिए दामिनी ने शुरू में एक कहानी बनाई कि गुरुवार रात वह, उनके पति और बेटा एक ही बिस्तर पर सो रहे थे. उन्होंने बताया कि रात करीब 2:00 बजे गर्मी लगने पर वो अपने बेटे को दूसरे कमरे में एयर कूलर के पास सुलाने ले गईं. उन्होंने दावा किया कि जब वो सुबह 6:00 बजे चाय लेकर लौटीं, तो उन्होंने अतुल को मृत पाया और बिस्तर पर एक काला सांप रेंग रहा था. बाद में, ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया.

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पुलिस का शक ऐसे बदला यकीन में 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अतुल की मौत की खबर मिलने पर उनके परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उन्हें इस कहानी पर गहरा शक हुआ. अतुल के दाहिने पैर पर सांप के काटने के निशान देखने के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि यह कोई स्वाभाविक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी. उनका शक सीधे दामिनी पर गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. हस्तिनापुर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की. जिस बिस्तर पर अतुल का शव मिला था, वहां से यूरिन और अन्य महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सैंपल लिए गए; इन वैज्ञानिक सैंपलों ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया.

ड्राइवर से लगा बैठी थी दिल 

₹20 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी और स्कूल बस ड्राइवर के साथ प्रेम संबंध इस हत्या की वजह निकले. मेरठ के SSP अविनाश पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए. पुलिस की कड़ी पूछताछ में दामिनी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसका अपने स्कूल के बस ड्राइवर के साथ प्रेम संबंध था; दोनों शादी करना चाहते थे और अपने मिलन की राह आसान करने के लिए अतुल को रास्ते से हटाना चाहते थे. SSP ने बताया कि मृतक अतुल पंवार के नाम पर ₹20 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी थी. उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने इस बड़ी रकम को हड़पने और साथ रहने के लिए यह खौफनाक साजिश रची थी. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि इससे पहले भी अतुल की जान लेने की कोशिश की गई थी. दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

Tags: crime newsWife killed husband
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