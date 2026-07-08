शादी के पहले बाबु-सोना कर सालों तक बनाए संबंध, नौकरी मिलते ही बदल गया तेवर; रोते-बिलखते थानें पहुंची युवती

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के जालौन से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. एक युवती ने पुलिस विभाग में तैनात सिपाही पर आरोप लगाया है कि उसने शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन नौकरी लगने के बाद शादी से इनकार कर दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता का आरोप है कि कालपी क्षेत्र के रहने वाले अंकित निषाद से उसका काफी समय से प्रेम संबंध था. इस दौरान आरोपी ने शादी का वादा किया और उसी भरोसे पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. युवती का कहना है कि उसे भरोसा था कि दोनों जल्द शादी करेंगे.

सिपाही बनने के बाद बदल गया फैसला

बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले अंकित निषाद का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर हुआ था. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी तैनाती हरदोई जिले में हुई. युवती का आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद अंकित ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला विवाद में बदल गया.

मंगनी हुई, शादी की तारीख भी तय थी

परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश भी हुई. इसके बाद दोनों की मंगनी कर दी गई और 22 नवंबर को शादी की तारीख भी तय कर दी गई. हालांकि बाद में फिर विवाद खड़ा हो गया और बात दोबारा पुलिस तक पहुंच गई.युवती ने कालपी कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

क्या बोली पुलिस?