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Lucknow Crime News: बहन से शादी की जिद, प्यार को नहीं मिली घरवालों की मंजूरी; फिर जो हुआ…

Lucknow Crime News: लखनऊ में फुफेरे भाई बहन शादी के जिद्द पर अड़े थे. लेकिन परिवार वालों के नहीं मानने पर दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

By: Preeti Rajput | Published: July 27, 2026 10:30:13 AM IST

Lucknow Crime News: बहन से शादी की जिद, प्यार को नहीं मिली घरवालों की मंजूरी; फिर जो हुआ…


Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ के तेलीबाग से रविवार, 26 जुलाई को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कपल शादी की जिद्द पर अड़ा हुआ था, लेकिन परिवार ने दोनों के रिश्तें को मानने से साफ इंकार कर दिया. जिसके बाद दोनों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. दोनों के शव एक करिए के घर में अलग-अलग फंदे से लटके पाए गए. पुलिस की शुरूआती जांच में पता लगा कि दोनों शादी करना चाहते थे. लेकिन आपस में रिश्तेदारी होने के कारण परिवार मानने के लिए तैयार नहीं थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

रिश्ते में फुफेरे भाई-बहन

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान शाहजहांपुर के रहने वाली 21 साल का अनिकेत उर्फ रानु कुमार और नोएडा की रहने वाली 18 साल की अंजली के तौर पर की गई है. दोनों रिश्ते में फुफेरे भाई-बहन लगते थे. जानकारी के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे से काफी समय से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे. लेकिन रिश्तेदारी के कारण परिवार ने दोनों का रिश्ता स्वीकार करने से मना कर दिया. 

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फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम दोनों मौके पर पहुंच गई. घटनास्थल से सबूत जुटाए गए. दोनों शवों को भी हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है. 

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रिश्तेदारी के कारण हुआ पूरा कांड 

परिवारवालों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों शादी करना चाहते थे. लेकिन रिश्तेदारी के कारण परिवार तैयार नहीं थी. रिश्ते में दोनों बुआ के बेटे और बेटी लगते थे. इसी कारण परिवार शादी को मंजूरी नहीं दे रहा है. शुरुआती जांच में आत्महत्या की कारण यही माना जा रहा है. ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है. दोनों परिवार में दुख का माहौल है. पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है. 

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Tags: cousin couple suicideLucknow love couple suicideLucknow suicide caseTeli Bagh Lucknow
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