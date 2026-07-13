दुकान से खरीदा पानी, निकला तेजाब…दो घूंट पीते ही जल गई भीतर की सारी आंतें! जिंदगी और मौत से लड़ रही युवती

Hapur Incident News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने दुकान से खरीदी हुई पानी की बोतल में एसिड मिलने का आरोप लगाया है. युवती ने पानी समझ कर उस बोतल से एसिड का घूंट पी लिया. जिसे पीते ही उसकी हालत गंभीर हो गई. फिलहाल युवती को मेरठ सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है.

पानी की जगह पी लिया एसिड

इस मामले का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. पूरा मामला हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अर्जुन नगर के एक दुकान का है. जानकारी के मुताबिक, यहां एक युवती को कथित तौर पर पानी मांगने पर एक फेमस ब्रांड की बोतल दी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बोतल में पानी की जगह एसिड भरा हुआ था. जैसे ही युवती ने बोतल से पानी का घूंट पिया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

A woman in Uttar Pradesh’s Hapur mistakenly consumed acid after she asked for water. The bottle was handed over to her by a shopkeeper at a jewellery store. She was immediately rushed to a hospital and was later referred to Meerut, where she continues to receive treatment. pic.twitter.com/OzCv3aJoR8 — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) July 12, 2026

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवती की हालत को देखते हुए मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया. सूचना मिलते ही हापुड नगर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

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युवती का इलाज जारी

शुरुआती जांच के मुताबिक, पुलिस पता लगा रही है कि बोतल में एसिड कैसे पहुंचा और किसने इसमें लापरवाही बरती? पुलिस CCTV फुटेज समेत सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल युवती का इलाज हायर सेंटर में जारी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. CCTV फुटेज ने पूरे मामले को गंभीर गंभीर बना दिया है.

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