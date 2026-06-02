UP Crime: नहर में फेंका सिर और खेतों में दफनाया धड़, पत्नी अचानक हुई घर से फरार; एक ऐसा हत्याकांड जो खड़े कर देगा रौंगटे

Pati Patni Aur Crime: यूपी से लेकर दिल्ली तक अपराध के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे सोचना भी काफी मुश्किल है. दरअसल, अब UP के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसे जानने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे, 14 दिनों से लापता विकसित उर्फ रॉकी के गायब होने का मामला अब एक भयानक हत्या की जांच में बदल गया है. जी हाँ! पुलिस और अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान, एक आरोपी जिसे गोली लगी थी उसने रॉकी की हत्या के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपी का साफ-साफ कहना है कि रॉकी का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई. ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ. दरिंदगी को छुपाने के लिए सबूत ऐसे मिटाए गए जो काफी हैरान कर देने वाले हैं, उसका सिर काटकर चित्तौरा झाल नहर में फेंक दिया गया, जबकि उसके धड़ को नमक से ढककर कादीपुर गांव के पास एक खेत में दफना दिया गया. अब सवाल उठता है इतनी बेरहमी से हत्या की साजिश रचने के पीछे कौन था?

पत्नी लौट आई घर लेकिन…

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह खौफनाक घटना सिकहेड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बेहरा अस्सा गांव की है, जहां 36 साल के निवासी रॉकी 18 मई से लापता था. वो भोपा इलाके में अपनी पत्नी रेनू, अपने सौतेले बेटे बादल और अपनी बहू निशा के साथ रह रहा था. आरोप है कि रॉकी की पत्नी रेनू उसे बागपत जाने के बहाने एक कार में अपने साथ ले गई थी. हालांकि रेनू बाद में घर लौट आई, लेकिन रॉकी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया.

रॉकी के भाई मुकुल का साफ कहना है कि, रॉकी की पत्नी शुरू में परिवार को लगातार गुमराह करती रही. जैसे-जैसे उनका शक गहराता गया, उन्होंने 25 मई को सिकहेड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मुकुल का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद, रॉकी की पत्नी रेनू, उसका 24 वर्षीय सौतेला बेटा बादल, और बादल की पत्नी निशा अचानक अपना घर छोड़कर भाग गए.

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जब पकड़ा गया आरोपी

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, सिकहेड़ा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया, और मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गईं. रॉकी की तलाश तेज कर दी गई. इसी बीच, सोमवार देर रात, एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, कादीपुर गांव के पास जंगल के इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच एक मुठभेड़ हुई. इस गोलीबारी के दौरान, मोंटी त्यागी नाम के एक अपराधी को गोली लगी; उसे बाद में हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की गई

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