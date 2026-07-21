पति को कमरे में बंद कर 8 दिन पत्नी ने किया ऐसा कांड, चली गईं आंखें; दहाड़े मार-मारकर मांगी मदद

Husband Wife Crime: उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर के बालापट्टी इलाके से एक ऐसा मामला जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. दरअसल, यहाँ, अशोक कुमार नाम के एक रिटायर्ड टीचर को उनके ही घर के एक कमरे में पिछले आठ दिनों से कैद किया हुआ था. इतना ही नहीं उन्हें खाना-पानी भी नहीं दिया जा रहा था. और बता दें कि ये सुलूक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस शख्स पत्नी थी. बता दें कि इस शख्स का आरोप है कि उनकी पत्नी पिछले सात सालों से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. यह ज़ुल्म इस हद तक बढ़ गया था कि वो सिर्फ़ एक खिड़की की वजह से ही ज़िंदा बच पाए. इस एक मामले ने इलाके वालों को हैरान कर दिया.

घर में पति पर ककरती थी जुल्म

पीड़ित अशोक कुमार का कहना है कि, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का यह सिलसिला नया नहीं है बल्कि वो लंबे समय से इस नर्क जैसी ज़िंदगी को झेल रहे हैं. अशोक कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी अक्सर उन्हें कमरे में बंद करके घर से चली जाती है. इस बार भी, घर से निकलने से पहले उसने सिर्फ़ चार दिन का खाना बनाकर रखा था. जब खाना खत्म हो गया, तो बुज़ुर्ग टीचर भूख से तड़पने लगे. जब बेबस और कमरे में बंद अशोक कुमार भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो पास ही रहने वाले उनके भाइयों के परिवारों ने इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ाया. उन्होंने खिड़की के ज़रिए उन्हें खाना और पानी पहुँचाना शुरू किया, जिससे उनकी जान बच सकी.

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पत्नी ने ऐसा पीटा की…

अपनी पत्नी के बारे में बुज़ुर्ग पति के दावे सचमुच डरावने और चौंकाने वाले हैं. अशोक कुमार का कहना है कि वे पिछले सात सालों से अपनी पत्नी के हाथों बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं. जब भी वह घर पर होती है, तो उन्हें बेरहमी से पीटती है. पीड़ित का आरोप है कि पत्नी द्वारा सिर और चेहरे पर बार-बार मारे जाने की वजह से उनकी आँखों की रोशनी चली गई है. अब वे पूरी तरह बेबस और अंधे हो चुके हैं.

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