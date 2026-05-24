Crime News: मां ने दरिंदों को बेची मासूम बेटी! पहले अधेड़ उम्र के शख्स ने किया रेप फिर ऑटो रिक्शे वाले ने भी लूटी आबरू; रूह कंपा देगा मामला

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जिसे जानने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा. दरअसल, यहाँ, एक माँ ने, थोड़ी सी रकम और कुछ साड़ियों के लालच में आकर, अपनी ही 12 साल की सगी बेटी को बेच दिया. इस कचोट देने वालेअपराध के सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. इनमे पीड़िता की माँ, उसे खरीदने वाला अधेड़ व्यक्ति और एक ऑटो-रिक्शा चालक शामिल हैं. वहीँ अब ये तीनो जेल में हैं. चलिए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और एक माँ ने आखिर किस दिल से अपनी बेटी को घिनौने काम में झोंक दिया.

सिर्फ 16 हजार में बेचीं बेटी

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की माँ मूल रूप से बिहार के अरवल की रहने वाली है. वहीं इस साल जनवरी में बनारस रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात चंदौली के बलुआ निवासी लहरू यादव से हुई. जानकारी के मुताबिक दो बच्चों का पिता लहरू यादव, अपनी असली उम्र से कम दिखने के लिए दिल्ली से हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर लौटा था और उस समय वो एक कम उम्र की लड़की की तलाश में था. इतना ही नहीं बल्कि वहीं रेलवे स्टेशन पर ही, माँ ने अपनी मासूम बेटी को सिर्फ16,000 रुपये और 10 साड़ियों के बदले लहरू को बेच दिया. बेशर्मी से की गई इस डील को छिपाने के लिए चंदौली के चहनियां स्थित एक मंदिर में ज़बरदस्ती एक दिखावटी शादी की रस्म पूरी की गई.

रेप कर छोड़ा रेलवे स्टेशन पर

इतना ही नहीं बल्कि आरोपी लहरू यादव ने उस मासूम लड़की को उसके परिवार से बिलकुल दूर कर दिया और चार महीने तक लगातार उसका यौन शोषण करता रहा. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी ज़मीन बेचकर जुटाए गए लगभग 20 लाख रुपये अय्याशी भरी ज़िंदगी जीने में उड़ा दिए. 19 मई को, उसने पीड़िता को जो उस समय बेहद परेशान और बेसहारा हालत में थी. उसे बनारस रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया और वहाँ से फरार हो गया.

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ऑटो वाला भी बना दरिंदा

उस लड़की के साथ हैवानियत यहीं नहीं रुकी. इसके बाद झारखंड का रहने वाला ऑटो-रिक्शा चालक रवि वर्मा, ने बच्ची को स्टेशन पर देखा. वो उस समय बिल्कुल अकेली बैठकर बिलख-बोलख कर रो रही थी. जिसके बाद उसे लगा शायद ये शख्स उसकी मदद कर सकता है, उसने उस ऑटो ड्राइवर को सब बताया. लेकिन, मदद करने की जगह, उस ऑटो-रिक्शा चालक ने भी अपना दरिंदा रूप दिखा दिया. उसने लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया, उसे सारनाथ तालाब के पास ले गया और वहाँ उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद, वह उसे पहाड़िया इलाके में स्थित अपने घर ले गया.

जिसके बाद कमरे के अंदर उस मासूम लड़की के रोने की तेज-तेज आवाज़ आने लगी, जिसके बाद आस-पास रहने वाले पड़ोसियों को शक हुआ की यहां कोई तो है जो बहुत परेशान है. जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी खौफनाक आपबीती सुनाई. स्थानीय निवासियों ने तुरंत सारनाथ पुलिस स्टेशन में इस मामले की सूचना दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, POCSO एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और तीनों मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया है.

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