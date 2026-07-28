प्राइवेट पार्ट को किया जख्मी, खून से लथपथ बीवी को दी तीन तलाक; यूपी में लड़का न होने पर जालिम बना शोहर

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक महिला के साथ वो सुलूक किया गया है जो सच में दिल-दहला देने वाला है. बता दें कि बरेली में एक शादीशुदा महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने और बार-बार बेटियों के जन्म की वजह से उसे लंबे समय से परेशान किया जा रहा था. जानकारी के मुताबिक ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है.

ससुराल वालों ने कर दी हद पार

हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी गई, डंडों और घूंसों से बुरी तरह पीटा गया और उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया. बता दें कि उसके परिवार वालों ने उसे घायल हालत में ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया, और वहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सनुआ गाँव की रहने वाली 28 साल की शिकायतकर्ता तंजीम ने बताया कि उसकी शादी बाबू खान नाम के एक इलेक्ट्रीशियन से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले उस पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने लगे.

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प्राइवेट पार्ट पर मारी लात

इतना ही नहीं उसका कहना है कि जब भी उनकी मांगें पूरी नहीं होती थीं, तो उसे अक्सर बुरा-भला कहा जाता था और उसे खूब मारा जाता था. इतना ही नहीं, उसने बच्चों की खातिर लंबे समय तक यह सब सहा. पीड़िता महिला का आरोप है कि उसके पति ने पहले उसे बुरा-भला कहा. जब उसने विरोध किया, तो उसने डंडों, घूंसों और लातों से उस पर हमला किया. तंजीम का कहना है कि मारपीट के दौरान उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं. उसका आरोप है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी गई, जिससे गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा.

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