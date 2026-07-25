पैर तोड़कर कंधे तक मोड़ा, फिर बाप की लाश को घर में दफनाया, कमरे से आ रही थी ऐसी बदबू; खड़ा होना हुआ मुश्किल

UP Crime News | Son Killed Father: महेशगंज के अथाइशा प्रीतमपुर गाँव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक बुज़ुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस भयानक वारदात का राज़ तब खुला जब एक कमरे से गंदी बदबू आने लगी. जानकारी के मुताबिक यहां एक घर के कमरे में साढ़े तीन फ़ीट गहरे गड्ढे में एक लाश दफन थी जिसे निकाला गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि मरने वाले का पैर तोड़कर कंधे तक मोड़ दिया गया था. बदबू इतनी ज्यादा थी कि कमरे के अंदर रहना मुश्किल था. पड़ोसियों का कहना है कि मरने वाले के बेटे संतोष और अजय बुधवार को घर पहुँचे और पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि उनके पिता और भाई एक हफ़्ते से गायब थे. पड़ोसियों ने उन्हें खबर दी थी, जिसके बाद वो गाँव पहुँचे और स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

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घर में दफन मिली लाश

जानकारी के मुताबिक जब वो गुरुवार सुबह घर पहुँचे, तो उन्हें इतनी तेज बदबू आई कि वहाँ रुकना भी एक मुश्किल काम था. उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सर्कल ऑफ़िसर (CO) समेत कई अफ़सर स्कार्फ़ से मुँह ढँककर घर के अंदर गए. इस बीच, गाँव वाले चर्चा कर रहे हैं कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक हत्या का राज़ पूरी तरह नहीं खुल पाएगा. हाल ही में प्रयागराज और अंबेडकर नगर में भी ऐसी ही घटनाएँ हुई थीं, जहाँ हत्या के मामले का मुख्य संदिग्ध अगले ही दिन मृत पाया गया था; इसलिए, इस हत्या के पीछे का मकसद तभी साफ़ हो पाएगा जब आरोपी पकड़ा जाएगा.

आखिर किस लिए की बेरहमी से बाप की हत्या

इतना ही नहीं, जिस हालत में शख्स की लाश मिली है उसे लेकर गाँव वालों का कहना है कि यह शायद किसी एक शख्स के बस की बात नहीं थी. शक है कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाँव में बुज़ुर्ग किसान की हत्या को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें ज़मीन और पैसे को मुख्य मकसद माना जा रहा है. लेकिन, पुलिस की जाँच में अभी तक हत्या की वजह पक्के तौर पर सामने नहीं आई है, बेटों, अजय और संतोष, का आरोप है कि विजय ने पैसे और खेती की ज़मीन के लिए उनके पिता की हत्या की, फिर लाश को दफ़ना दिया और घर से भाग गया.

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घर में मिला फावड़ा

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने जगदीश प्रसाद द्विवेदी की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ़्तार करने के लिए तीन टीमें बनाई हैं. SP ने इस बात की जानकारी दी है कि फ़ोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिला फावड़ा ज़ब्त कर लिया है. आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.जगदीश की लाश घर के सबसे पिछले कमरे में मिली. ऊपर की मंज़िल के दो कमरे बंद थे. सर्कल ऑफ़िसर (सदर) मनोज रघुवंशी ने ताले तुड़वाए और कमरों की तलाशी ली.