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UP Crime : दो बदमाश और बुर्का कांड, 5 घंटों तक बाथरूम में किया वो वाला काम, फिर गार्ड के साथ जो हुआ…

UP Crime : झांसी में बुर्का पहनकर आए दो बदमाशों ने बाथरूम में छिपकर गार्डों को बंधक बनाया और मेडिकल एजेंसी से लाखों रुपये लूटे. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया.

By: Preeti Rajput | Published: July 8, 2026 1:33:48 PM IST

दो बदमाश और बुर्का कांड
दो बदमाश और बुर्का कांड


UP Crime : उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां 4 जुलाई की रात को कांड हुआ, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. यहां झांसी का रामराजा दवा मार्केट रात को बंद हो गया था. रात में बाजार में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था. लेकिन आधीरात को दो लोग करीब 5 घंटे तक एक बिल्डिंग की छत के बाथरूम में छिपे रहे. दोनों ने बुर्का पहना हुआ था, ताकी कोई भी उन्हें पहचान न सके. सुबह तीन बजे जैसे ही उन्हें मौका मिला, दोनो नीचे उतरे और लाखों की चोरी कर फरार हो गए. 

दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार 

अब पुलिस ने एनकाउंट के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लग गई. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी मार्केट बंद होने से पहले इसी बुर्के को पहनकर बिल्डिंग में घुस गए. कोई देख न सके, इसलिए वह बुर्का पहनकर छत पर छिप गए थे. जब मार्केट का माहौल शांत हुआ, तो दोनों नीचे उतर गए और ड्यूटी पर तैनात दो सिक्योरिटी गार्ड को गनपॉइंट पर बंधक बना लिया. 

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गार्ड को दी धमकी 

गार्ड के हाथ-पैर बांध कर उसे जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद वह पहली मंजिल पर बने महेश मेडिकल एजेंसी पहुंचे. यहां से उन्होंने ग्राइंडर मशीन और और गैस कटर से दुकानों और गौदामों के ताले खोले और कैश लूट कर ले गए. इतना ही नहीं, बदमाशों ने CCTV कैमरों के तार काट दिए और कैमरों के दिशा बदल दी. ताकी उनकी पहचान रिवील न हो सकें, लेकिन कई और कैमरों में उनकी ये हरकत रिकॉर्ड हो गई. 

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CCTV से मिले सुराग 

घटना के बाद नवाबाद खाना पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस यूनिट को इस चोरी की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई. सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई. मिली जानकारी के बाद दोनों आरोपी भगवंतपुरा से बसेरा फार्म जाने वाले रास्ते पर ही मौजूद हैं. पुलिस ने घेराबंदी की आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू की गई. जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान छोटेलाल राजपूत उर्फ पवन राजपूत (रक्सा, झांसी) और दिनेश लोधी (करैरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने रामराजा दवा बाजार में हुई लूट में शामिल होने की बात कबूल की है. पुलिस ने उनके पास से लूट के 1 लाख 49 हजार 100 रुपये नकद, दो अवैध 315 बोर के तमंचे, कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और शटर काटने वाली ग्राइंडर मशीन बरामद की है. झांसी की एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में सिर्फ यही दो लोग शामिल थे या इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा था. फिलहाल दोनों आरोपियों का इलाज चल रहा है और पूछताछ के बाद कुछ और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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Tags: Jhansi EncounterJhansi newsRam Raja Medicine Market Robbery
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