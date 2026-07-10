पत्नी का कत्ल कर GF को भेजी लाश की फोटो, रास्ते से हटाने के लिए दी ऐसी खौफनाक मौत; जान कांप उठेगा दिल

Pati-Patni Aur Crime: शादी के सिर्फ 4 महीने बाद अमेरिका में एक भारतीय दंपति की जिंदगी ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. तेलंगाना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने पत्नी रजिता की मौत को इतनी सफाई से पेश किया कि शुरुआती जांच में पुलिस भी इसे एक हादसा मान बैठी. बाथरूम में हुई मौत को अचानक हुई घटना समझा गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे. फिर सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और डिलीट की गई चैट्स की कड़ियां और धीरे-धीरे खुलने लगा एक ऐसा राज, जिसने कथित हादसे को हत्या की साजिश में बदल दिया. आखिर उस रात क्या हुआ था? पुलिस को कैसे मिला सच का सुराग? जानिए इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी.

शादी के 4 महीने बाद पत्नी की हत्या

तेलंगाना के रहने वाले 30 साल के अविनाश नार्ने ने 27 साल की राजिथा सब्बीनेनी के साथ 5 जून 2025 को शादी की थी. लेकिन शादी के चार महीने बाद 27 अक्टूबर को राजिथा की मौत हो गई. वॉशिंगटन में रहने वाले अविनाश नार्ने को अपनी पत्नी राजिथा सब्बीनेनी की कथित हत्या के मामले में 27 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उसे बेलेव्यू स्थित उसके अपार्टमेंट से पकड़ा. आरोप है कि शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी.

मौत पर बनाई मनगढ़ंत कहानी

जांचकर्ताओं के मुताबिक, अविनाश ने पत्नी की मौत को लेकर पुलिस को एक झूठी कहानी बताई. उसने सबसे पहले 911 पर फोन किया और कहा कि जब वह घर वापस आया तो उसने पत्नी को बेहोशी की हालत में पाया. उसने दावा किया कि वह किसी काम से बाहर गया था और इसी दौरान उसकी पत्नी गलती से बाथरूम में बंद हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला और उसे बचाने के लिए CPR देने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुला राज़

मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब राजिथा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई. रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत बाथरूम हादसे से नहीं, बल्कि गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी. जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि अविनाश के भारत में किसी दूसरी महिला से कथित संबंध थे, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया. जांचकर्ताओं के अनुसार, पत्नी की मौत वाले दिन अविनाश ने उस महिला को कई बार फोन किया था. आरोप है कि उसने घटना के बाद राजिथा की तस्वीर भी उस महिला को भेजी थी.

दूसरी महिला से कॉल का खुलासा

जांच में यह भी सामने आया कि राजिथा ने अविनाश को एक मैसेज भेजा था. इसमें उसने बताया था कि अविनाश की बनाई हुई स्मूदी का स्वाद कड़वा था. इन सभी सबूतों के आधार पर अमेरिकी पुलिस ने अविनाश को पत्नी की मौत के मामले में मुख्य संदिग्ध माना. पुलिस को शक है कि इस मामले का संबंध अविनाश की कथित भारतीय गर्लफ्रेंड से हो सकता है. बताया गया है कि यह महिला अविनाश और राजिथा की शादी में भी शामिल हुई थी. शादी के बाद अविनाश और राजिथा टेक्सास से सिएटल आकर रहने लगे थे. पुलिस का दावा है कि शादी के बाद भी अविनाश उस महिला के संपर्क में था. जांच के मुताबिक, राजिथा की मौत वाले दिन दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई थी. पुलिस के अनुसार, जब अविनाश बाथरूम में जाने और पत्नी को देखने की बात बता रहा था, तब भी वह फोन कॉल पर था.

गर्लफ्रेंड को भेजी लाश की फोटो

जानकारी के मुताबिक, जब उन्होंने आरोपी से डिलीट मैसेज पर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उसने पत्नी राजिथा की लाश की फोटो गर्लफ्रेंड को भेजी गई थी. राजिथा के अंतिम संस्कार में मदद करने वाले तेलुगु समुदाय के एक युवक ने जानकारी दी कि अविनाश की बातों से बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसने ही हत्या की है. उनके जब बाद में पुलिस के आरोपों के बारे में पता लगा तो वह हैरान रह गए. पत्नी की अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रिया पूरी की थी.

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अविनाश ने तेलुगु समुदाय के लोगों को बताया कि उसकी पत्नी 27 अक्टूबर की सुबह से बीमार थी. उसने कहा कि शाम को राजिथा ने अपने माता-पिता से बात की थी और बाहर से खाना व दवा लाने के लिए कहा था. अविनाश के मुताबिक, वह खाना और दवा लेने बाहर गया था. जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि राजिथा बाथरूम में बंद थी और अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी. इसके बाद उसने तुरंत अपने एक दोस्त और 911 पर पुलिस को फोन किया. पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर राजिथा को बाहर निकाला. उसे करीब 30 मिनट तक CPR देकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई. राजिथा के अंतिम संस्कार में मदद करने वाले एक वॉलेंटियर के अनुसार, उसके परिवार ने तेलुगु समुदाय से संपर्क किया था. इसके बाद समुदाय के लोगों ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था में अविनाश की मदद की.

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