Home > क्राइम > UP Crime: बिस्तर पर सो रही थी पत्नी, पति ने किया ऐसा कांड, खून से लथपथ मिली लाश; गैर मर्द संग चक्कर का था शक

UP Crime: बिस्तर पर सो रही थी पत्नी, पति ने किया ऐसा कांड, खून से लथपथ मिली लाश; गैर मर्द संग चक्कर का था शक

UP Crime | Husband Killed Wife: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रे जाएंगे. दरअसल, शहर के कोतवली इलाके के इस्लामनगर टिलिया में बुधवार सुबह एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई.

By: Heena Khan | Published: September 20, 2026 12:08:23 PM IST

UP Crime Husband killed wife
UP Crime Husband killed wife


UP Crime | Husband Killed Wife: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रे जाएंगे. दरअसल, शहर के कोतवली इलाके के इस्लामनगर टिलिया में बुधवार सुबह एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई.  हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुदका पति था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतका की पहचान नगमा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, हत्या का आरोप उसके पति परवेज पर है. शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्नी का किसी दूसरे आदमी से संबंध होना इसका कारण था.

किराए के मकान में रह रहे थे दंपति 

जानकारी के मुताबिक, परवेज और उसकी पत्नी नगमा करीब डेढ़ महीने से इस्लामनगर टिलिया इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. बताया जा रहा है कि पत्नी के किसी दूसरे आदमी से संबंध या अफेयर को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था. बुधवार सुबह दोनों के बीच बहस हो गई. आरोप है कि परवेज ने नगमा पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पति ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी.

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हत्या के बाद खुद किया सरेंडर 

हत्या के बाद पति खुद पुलिस स्टेशन गया. घटना के बाद परवेज़ खुद सिटी पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी दी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आस-पास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की. बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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Tags: Husband killed wifeUP Crime
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