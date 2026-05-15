UP Bhadohi Spa Centre News: स्पा में महिला को मसाज करता देख, मचला मालिक का मन, बनाने लगा इस काम का दबाव

UP Bhadohi Spa Centre News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी और उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है. आजमगढ़ की 25 वर्षीय विधवा महिला ने आरोप लगाया है कि उसे एक स्पा सेंटर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर गलत गतिविधियों में शामिल होने का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और धमकी देने की बात भी सामने आई है.

पीड़िता के अनुसार, उसकी मुलाकात आजमगढ़ में जौनपुर निवासी सुजीत कुमार यादव से हुई थी, जिसने खुद को भदोही के रजपुरा क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर का मालिक बताया. भरोसा दिलाकर वह उसे भदोही ले आया, जहां वह करीब एक महीने से काम कर रही थी. इस दौरान पीड़िता को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने और विरोध करने पर हिंसा व धमकी का सामना करने का आरोप है.

देह व्यापार के दबाव का आरोप और मारपीट

महिला का आरोप है कि कुछ समय बाद आरोपी उस पर अन्य महिलाओं की तरह देह व्यापार में शामिल होने का दबाव बनाने लगा. जब उसने इस बात से साफ इनकार किया तो मामला और बिगड़ गया. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की, बाल खींचे, उसे जमीन पर पटक दिया और बेरहमी से मारपीट की. इतना ही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.

पुलिस की कार्रवाई और दर्ज हुई FIR

पीड़िता की शिकायत के आधार पर भदोही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सुजीत कुमार यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) (आपराधिक धमकी), 352 (अपमान और शांति भंग करने का प्रयास) और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडेय ने पुष्टि की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना मामला

यह घटना सामने आने के बाद रजपुरा और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है. नौकरी के नाम पर शोषण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं को गंभीरता से देखा जा रहा है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

भदोही का यह मामला न केवल एक महिला की पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि नौकरी के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी और शोषण के मामलों में सतर्क रहने की कितनी जरूरत है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई राहत देती है, लेकिन ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर काम करना होगा.