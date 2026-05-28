लड़की ने शादी से किया इंकार तो युवक का बदला मन, मम्मी को लेकर भागा, बोला- तेरी मां ही सही…

परिजनों ने दर्ज की शिकायत

परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया. परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी जाते समय धमकी भरे अंदाज में कहता हुआ भी बताया गया, “तू नहीं तो तेरी मां सही.” पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस ने कहा- जल्द ढूंढ निकालेंगे

उस महिला की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है. घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा और आक्रोश का माहौल है, वहीं स्थानीय लोग आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने कहा है कि हम जल्द ही आर्यन को ढूंढ निकालेंगे और उसपर सख्त कार्रवाई करेंगे.