लड़की ने शादी से किया इंकार तो युवक का बदला मन, मम्मी को लेकर भागा, बोला- तेरी मां ही सही…

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बरेली: उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी से इनकार किए जाने के बाद एक युवक पर युवती की मां को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है. घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि युवक जिस लड़की से प्यार करता था और उसने शादी से इंकार कर दिया था. ऐसे में वह युवक उसी मां को ही घर से भगा कर ले गया और कहा कि “तू नहीं तो तेरी मां सही”.
पीड़ित परिवार के अनुसार, आरोपी युवक आर्यन खान (23), निवासी इज्जतनगर, युवती से प्रेम संबंध में था और लगातार शादी का दबाव बना रहा था. जब युवती ने शादी से स्पष्ट इनकार कर दिया, तो आरोप है कि युवक ने गुस्से में आकर उसकी मां को अपने साथ ले जाने की साजिश रची और उन्हें बहला-फुसलाकर कहीं ले गया. आर्यन युवती की मां को कहां लेकर गया है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है. हालांकि, पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है.
परिजनों ने दर्ज की शिकायत
परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया. परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी जाते समय धमकी भरे अंदाज में कहता हुआ भी बताया गया, “तू नहीं तो तेरी मां सही.” पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस ने कहा- जल्द ढूंढ निकालेंगे
उस महिला की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है. घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा और आक्रोश का माहौल है, वहीं स्थानीय लोग आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने कहा है कि हम जल्द ही आर्यन को ढूंढ निकालेंगे और उसपर सख्त कार्रवाई करेंगे.