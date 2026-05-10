Umesh Reddy: दिन में पुलिसवाला, रात में दरिंदा! कैसे एक कांस्टेबल बन गया देश का बेरहम सीरियल किलर?

Umesh Reddy Serial killer Story: एक पुलिस अधिकारी, जिसका पेशेवर फ़र्ज़ जनता की रक्षा करना था, अचानक पलक झपकते ही, एक खूंखार जानवर में बदल गया. पूरे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट और हत्या करने के बावजूद, वह लगातार गिरफ़्तारी से बचता रहा. हम उमेश रेड्डी की बात कर रहे हैं.

उमेश रेड्डी एक पढ़ा-लिखा अफ़सर जिसे सुरक्षा देने की ट्रेनिंग मिली थी. एक ऐसा शिकारी बन गया जो सबके सामने छिपा रहता था. इसलिए, आइए हम विस्तार से जानें कि कैसे एक पुलिस सिपाही एक सीरियल किलर बन गया, जो रात में जवान महिलाओं को अपना शिकार बनाता था; कैसे वह बार-बार पकड़े जाने से बच निकलता था; और आख़िरकार, उसे कैसे पकड़ा गया.

20 से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार किया

उमेश रेड्डी पर देश के अलग-अलग हिस्सों में 20 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट और हत्या करने का आरोप है. हालांकि उसके ज़्यादातर शिकार कर्नाटक से थे, लेकिन रेड्डी ने महाराष्ट्र, गुजरात और कश्मीर में भी अपराध किए. उसे पहली बार 1997 में बलात्कार और हत्या के आरोपों में गिरफ़्तार किया गया था. न्यायिक हिरासत में रहते हुए, रेड्डी बेल्लारी की हिंदलगा जेल से भागने में कामयाब हो गया.

उमेश रेड्डी शिकार कैसे करता था?

उमेश रेड्डी लगातार पूरे देश में घूमता रहता था. वह कभी भी एक जगह पर एक साल से ज़्यादा नहीं रुकता था. वह उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो घर पर अकेली होती थीं. रेड्डी रात में घरों में घुसकर बलात्कार, लूट और हत्या करता था. जांच में शामिल एक पुलिस अफ़सर ने बताया कि वह एक साइकोपैथ था, जिसे महिलाओं को मारने में मज़ा आता था.

नवंबर 1996 में, रेड्डी ने चित्रदुर्ग की KEB कॉलोनी में एक महिला का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी. उसी साल, उसने एक जवान महिला का बलात्कार करने की कोशिश की. उसे जुलाई 1997 में गिरफ़्तार किया गया, लेकिन वह सिर्फ़ 24 घंटों के अंदर ही भागने में कामयाब हो गया. इसके बाद, उसे फिर से गिरफ़्तार किया गया और बेल्लारी जेल भेज दिया गया, जहां से वह मार्च 1997 में भाग गया. उसे एक बार फिर गिरफ़्तार किया गया, लेकिन 1998 में, वह तीसरी बार पुलिस हिरासत से भाग गया. उसने हुबली, दावणगेरे और पुणे में तीन जवान महिलाओं का बलात्कार किया.

कश्मीर में एक CRPF अफ़सर की बेटी का बलात्कार किया

उसने कश्मीर में एक CRPF अफ़सर की बेटी का बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी. 2002 में, पीन्या पुलिस के अधिकार क्षेत्र में उसके खिलाफ बलात्कार और हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था, और उसे एक सैलून से गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इस बार वह भागने में सफल नहीं हो पाया.

जेल से भागने का माहिर

खास बात यह है कि पुलिस 1998 तक उसका पता नहीं लगा पाई थी, जब चित्रदुर्ग में एक विधवा के बलात्कार और हत्या से जुड़ा एक मामला सामने आया. हालांकि, इस गिरफ्तारी के बाद भी, वह एक बार फिर पुलिस हिरासत से भाग निकला. जेल तोड़ने के माहिर के तौर पर पहचाने जाने वाले रेड्डी ने तीन अलग-अलग मौकों पर जेल से सफलतापूर्वक पलायन किया.

बेल्लारी की हिंडलगा जेल कर्नाटक की सबसे बड़ी जेल है और इसे देश की सबसे सुरक्षित सुधार गृहों में से एक माना जाता है. राज्य के लगभग सभी सबसे कुख्यात अपराधी इसी जेल की चारदीवारी के भीतर कैद हैं. ऐतिहासिक रूप से रेड्डी को छोड़कर इस जेल से किसी अन्य कैदी के भागने का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

उमेश रेड्डी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैद

उमेश रेड्डी, जो एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा है, फिलहाल बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद है. वह इस जेल में 30 साल की सज़ा काट रहा है. एक ऐसी सज़ा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मौत की सज़ा से बदलकर तय किया था. यह जेल हाल ही में एक बार फिर सुर्खियों में आई, जब कुछ वीडियो सामने आए जिनमें उमेश रेड्डी को जेल परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न सेट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था.

