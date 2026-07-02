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पहले बाल काटे फिर कपड़ो को किया शरीर से अलग, उज्जैन में महिला से हुआ अमानवीय व्यवहार; वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में संपत्ति विवाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि अपने हिस्से की मांग करने पहुंची एक महिला के साथ मारपीट की गई, उसके बाल काटे गए और उसे अपमानित किया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 2, 2026 6:35:10 PM IST

पहले बाल काटे फिर कपड़ो को किया शरीर से अलग
पहले बाल काटे फिर कपड़ो को किया शरीर से अलग


Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के झारड़ा थाना क्षेत्र स्थित अरनिया वेणा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला जब अपने पति के परिवार से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने पहुंची तो विवाद हिंसक हो गया.

पीड़िता के अनुसार, वह 30 जून को घर में मौजूद थी. इसी दौरान कुछ लोग कथित तौर पर घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट की. महिला का आरोप है कि उसे घर से बाहर घसीटा गया और विरोध करने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया.

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 बाल काटने और अपमानित करने का आरोप

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके बाल काट दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए और उसे जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया. घटना के दौरान किसी ने वीडियो भी बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी.महिला का कहना है कि बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पति के साथ भी मारपीट की गई. दोनों को चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति को संभाला.

 11 लोगों पर मामला दर्ज

झारड़ा थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपों में मारपीट, धमकी, अपमानजनक व्यवहार और अन्य संबंधित धाराएं शामिल हैं.ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक और संपत्ति विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: madhya pradesh newsProperty DisputeUjjain Newsviral videoWoman Assault Case
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