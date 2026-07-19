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धड़ाधड़ चला दीं BJP नेता के भतीजे पर गोलियां! उज्जैन में मचा हड़कंप; 3 लोग घायल

Ujjain Murder Case: पवित्र नगरी उज्जैन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां शनिवार देर रात, नीलगंगा पुलिस स्टेशन इलाके में जूना अखाड़ा चौराहे पर दो गुटों के बीच  अच्छा खासा झगड़ा हुआ.

By: Heena Khan | Published: July 19, 2026 10:13:42 AM IST

ujjain murder case
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Ujjain Murder Case: पवित्र नगरी उज्जैन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां शनिवार देर रात, नीलगंगा पुलिस स्टेशन इलाके में जूना अखाड़ा चौराहे पर दो गुटों के बीच  अच्छा खासा झगड़ा हुआ. इतना ही नहीं, पुरानी रंजिश के कारण  घात लगाए बैठे हमलावरों ने दरबार फूड रेस्टोरेंट के ठीक सामने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इतना ही नहीं, इस घटना में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं परिवार के बाकी सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव फैल गया है, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

ऐसे उतारा बीजेपी नेता के भतीजे को मौत के घाट 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक की पहचान लोकेश गोरकर के रूप में हुई है, जो अपने घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान विरोधी गुट के लोगों ने उन्हें घेर लिया और मार पीट करने गए. कुछ ही मिनटों में मामला तेजी से बिगड़ा और हमलावरों ने हथियार निकाले और सीधे लोकेश पर धड़ाधड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने के बाद लोकेश बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और उनसे काफी खून बहने लगा.

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जब बीच-बचाव के लिए आया परिवार…

जब लोकेश की चीख-पुकार सुनकर उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर निकले, तो हमलावरों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया. हमले के दौरान बंदूकों और धारदार हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया. मृतक युवक मध्य प्रदेश बीजेपी के एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था. खबरों के मुताबिक, लोकेश गोरकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप राव गोरकर के भतीजे थे. बीजेपी नेता दिलीप राव गोरकर खुद, उनके बेटे तपन गोरकर और एक अन्य भतीजे जय गोरकर जो लोकेश को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद, सभी घायलों को आनन-फानन में पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका आईसीयू (ICU) में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि घायलों की हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है.  

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Tags: BJPcrime newsujjain murder case
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