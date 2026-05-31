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Twisha Sharma Case: किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी ट्विशा! प्रेग्नेंसी और अबोशन को लेकर खुल गए सारे राज़; जानें समर्थ सिंह क्यों हुआ था फरार?

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा केस में नए खुलासों से जांच और उलझ गई है. CBI जांच में तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी, नशे की आदतें और विवाद सामने आए हैं. साथ ही 34 मिनट की वीडियो भी अहम सबूत बनी है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 31, 2026 10:51:32 AM IST

किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी ट्विशा!
किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी ट्विशा!


Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा केस ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शुरुआती जानकारी से लेकर अब तक सामने आए नए खुलासों ने इस केस को और भी उलझा दिया है. पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं, जो कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं. हाल ही में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. जिसने पूरे केस का रुख मोड़ कर रख दिया है. 

तीसरे शख्स की हुई एंट्री 

CBI सूत्रों के अनुसार, जांच में पता लगा है कि समर्थ और ट्विशा के बीच एक तीसरा युवक भी था. जानकारी के मुताबिक, इस लड़के का नाम अमित है. इसी कारण से समर्थ ने ट्विशा की प्रेग्नेंसी और बच्चे को लेकर सवाल उठाए थे. CBI की पूछताछ में ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने दावा किया कि ट्विशा के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं था. क्योंकि वह दोनों पूरी तरह से सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाते थे. इसलिए प्रेग्नेंसी को लेकर दोनों के बीच मतबेद था. वहीं जांच में एक और खुलासा हुआ कि ट्विशा और समर्थ दोनों ही केमिकल नशा लिया करते थे. इसी कारण डॉक्टर ने भी ट्विशा को अबॉशन का सुझाव दिया था. क्योंकि नशे के कारण बच्चे को नुकसान हो सकता था. 

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क्यों फरार हुआ समर्थ? 

जांच एजेंसी ने ट्विशा की सास रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह से पूछताछ की. अधिकारियों ने गिरिबाला से पूछा कि आखिर उसने समर्थ को क्यों भगाया? सास ने कहा कि वह नशे में था, जिसके कारण मैं काफी डर गई थी. जांच एजेंसी सीबीआई उस बेल्ट की फोरेंसिक जांच करवाएगी, जिससे ट्विशा ने फांसी लगाई थी. इसी कारण अधिकारियों ने ये जानने का प्रयास भी किया था कि ब्लेट कितना वजन उठा सकती है. 

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मौका-ए-वारदात की 34 मिनट की वीडियो

ट्विशा केस में भोपाल पुलिस ने शुरूआत में काफी लापरवाही बरती थी. जिसके बाद केस और भी ज्यादा उलझ गया. लेकिन कटारा हिल्स थाने में तैनात आरक्षक राघवेंद्र ने वीडियोग्राफी की थी. जिसकी मदद से कई अहम सबूत हाथ लग सकते हैं. दरअसल, जब पुलिस पहली बार ट्विशा के घर पहुंची थी, तो राघवेंद्र ने करीब मौका-ए-वारदात की 34 मिनट वीडियोग्राफी की थी. जो अब जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है. 

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Tags: Smarath SinghTwisha Sharma Case
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