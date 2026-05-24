Twisha sharma Case: 13 दिन बाद होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, क्या ससुराल वाले होंगे शामिल? दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में परिवार

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. पांच महीने पहले जो दुल्हन ससुराल में नई उम्मीदें लेकर आई थी, उसकी संदिग्ध मौत ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि 13 दिन तक उसकी अर्थी भी नहीं उठ सकी. सास और पति के रसूख के आरोपों के बीच हर दिन एक नया खुलासा सामने आया. अब दूसरे पोस्टमार्टम के बाद आखिरकार ट्विशा को मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके साथ उठे सवाल अब भी लोगों के दिलों में गूंज रहे हैं.

क्या ससुराल वाले होंगे अंतिम संस्कार में शामिल?

जानकारी के मुताबिक, ट्विशा का अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा. ट्विशा के भाई ने बताया कि आशीष शर्मा ने बताया है कि आज 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं समर्थ के परिवार के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह न्योता देने का काम नहीं है, जिसकी श्रद्धा होगी वो आ ही जाएगा.

दूसरी पोस्टमॉर्टम के इंतजार में परिवार

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने शनिवार 23 मई को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने दिल्ली स्थित AIIMS द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को पत्र लिखकर दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए आग्रह किया था. ट्विशा के परिवार ने अनुरोध किया था कि स्वतंत्र रुप से जांच की जाए, ताकी उनकी बेटी को न्याय मिल सकें. परिवार के मुताबिक, पहले पोस्टमॉर्टम के दौरान कई पहलुओं पर जांच नहीं की गई थी. उनका मकसद बोर्ड को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि दूसरे कारणों से पोस्टमॉर्टम की मांग की गई है.

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समर्थ सिंह ने खोले कई राज़

समर्थ सिंह ने 10 दिन फरार रहने के बाद शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया. अदालत ने उसे 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. समर्थ ने पूछताछ में बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद ट्विशा शर्मा का बर्ताव काफी ज्यादा बदल गया था. उसने बेंगलुरु जाने से भी मना कर दिया था. वह अपने भाई के साथ अजमेर रहना चाहती थी. जिसे लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई थी.

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