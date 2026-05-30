Twisha Sharma Case: फंदे से कैसे उतारी थी ट्विशा की लाश? 80kg की डमी लटकाकर… ,अब सामने आएगी पति-सांस की हकीकत

Twisha Sharma Case: CBI अपनी चल रही जाँच के तहत ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के मामले में घटनाओं का रीकंस्ट्रक्शन करने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ट्विशा के पति, समर्थ सिंह, और सास, गिरिबाला सिंह, को उनके घर ले जाएगी ताकि उन परिस्थितियों को फिर से बनाया जा सके जिनके तहत ट्विशा के लटकते हुए पाए जाने के बाद उनके शरीर को नीचे उतारा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीकंस्ट्रक्शन उसी जगह पर किया जाएगा जहाँ 12 मई की रात को ट्विशा लटकती हुई मिली थीं. जाँचकर्ता समर्थ सिंह द्वारा दिए गए बयान को वेरिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, समर्थ ने पूछताछ करने वालों को बताया है कि उन्होंने ट्विशा को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि गिरिबाला सिंह ने उनके गले के चारों ओर बंधी गाँठ खोली थी.

कैसे उतारी थी ट्विशा की लाश

इस प्रक्रिया के तहत, CBI घर पर घटनाओं के क्रम को फिर से बनाएगी. जाँचकर्ता 80 किलो की एक डमी का इस्तेमाल करके यह आकलन करेंगे कि आरोपी के अनुसार शरीर को कैसे नीचे उतारा गया था. समर्थ से यह दिखाने के लिए कहा जाएगा कि उन्होंने ट्विशा को लटकती हुई स्थिति से कैसे हटाया, जबकि गिरिबाला से यह दिखाने के लिए कहा जाएगा कि उन्होंने डमी का इस्तेमाल करके गाँठ कैसे खोली.

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बेल्ट की मज़बूती की होगी जांच

एजेंसी उस बेल्ट की मज़बूती की भी जाँच करेगी जिससे ट्विशा लटकी मिली थी ताकि यह पता चल सके कि वो कितना वज़न सह सकती थी. ट्विशा शर्मा ने कथित तौर पर खुद को फाँसी लगाने के लिए एक बेल्ट का इस्तेमाल किया था. गिरिबाला सिंह को CBI ने गुरुवार को गिरफ़्तार कर लिया; यह गिरफ़्तारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम ज़मानत रद्द करने और 15 मई को भोपाल की एक सत्र अदालत द्वारा दी गई राहत को पलटने के एक दिन बाद हुई. गिरिबाला और समर्थ, दोनों को 2 जून तक CBI की हिरासत में भेज दिया गया है.

शरीर पर पाए गए थे जख्म

सूत्रों ने बताया कि जाँचकर्ता दोनों से अलग-अलग पूछताछ करेंगे और फिर उनके बयानों की क्रॉस-चेकिंग करने के लिए उन्हें आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे. जानकारी के अनुसार, गिरिबाला सिंह से मामले के कई पहलुओं के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें ट्विशा शर्मा की प्रेग्नेंसी और उनके शरीर पर कथित तौर पर पाए गए ज़ख्म शामिल हैं. ट्विशा शर्मा कथित तौर पर भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में लटकती हुई मिली थीं. इसके बाद उनके परिवार ने उनके पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया और मामले की गहन जाँच की माँग की.

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