Home > क्राइम > जिन्हें सुनाई सजा, उन्हीं 29 कैदियों के बीच में फंसी गिरिबाला; रात भर नहीं आ रही नींद! ट्विशा केस में बड़ा खुलासा

जिन्हें सुनाई सजा, उन्हीं 29 कैदियों के बीच में फंसी गिरिबाला; रात भर नहीं आ रही नींद! ट्विशा केस में बड़ा खुलासा

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कथित तौर पर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है. हालांकि इसके बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और कुछ सुधार किए.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 4:58:49 PM IST

ट्विशा शर्मा केस के आरोपी के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट!
ट्विशा शर्मा केस के आरोपी के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट!


पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह, दोनों ही ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में आरोपी हैं और वर्तमान में सीबीआई की 14 दिवसीय हिरासत में हैं. खबरों के अनुसार, दोनों को जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे उन्हें अन्य कैदियों से सुरक्षा मिल सके. जैसी ही इस वीआईपी ट्रीटमेंट की खबर फैली जेल प्रबंधन हरकत में आ गया और उन्हें तुरंत बैरक में ट्रांसफर किया गया. हालांकि, गिरिबाला-समर्थ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई गई

ट्विशा शर्मा मौत मामले में जेल के भीतर गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कथित वीआईपी सुविधाएं दिए जाने की खबर सामने आने के बाद जेल प्रशासन सक्रिय हो गया. विवाद बढ़ने पर दोनों को अस्पताल वार्ड से हटाकर सामान्य बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया. वहीं, अदालत के निर्देशों के बाद गिरिबाला की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. जेल परिसर में सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है.

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29 कैदियों के बीच में फंसी गिरिबाला

आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह पूर्व में न्यायाधीश रह चुकी हैं. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई आरोपियों को सजा सुनाई थी. जानकारी के अनुसार, उन्हीं में से 29 कैदी वर्तमान में उसी जेल में बंद हैं, जिन्हें ट्विशा की सास ने कभी सजा दी थी. इसलिए उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है. गिरिबाला सिंह 15 जुलाई 2021 से 28 फरवरी 2023 तक भोपाल जिला अदालत में जज रही थीं. 

फांसी के फंदे को लेकर उठे सवाल

शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले आमतौर पर ऐसे अहम सबूत आरोपी पक्ष को नहीं दिए जाते. इसी वजह से जब्ती पंचनामा (सीजर मेमो) पर सवाल उठाए जा रहे हैं. दस्तावेज़ के अनुसार, 13 मई को सुबह 9:42 बजे सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने कथित फंदे को जब्त किया था. हालांकि शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि उस वस्तु की पहचान ट्विशा शर्मा की मौत में इस्तेमाल हुए फंदे के रूप में किसने की.

आरोप है कि जब्ती के समय न तो गिरिबाला सिंह और न ही उनके बेटे समर्थ सिंह ने उस फंदे की पहचान की थी. ऐसे में शिकायतकर्ता पक्ष साक्ष्य की पहचान और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है. इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि जब्ती के बाद वह फंदा कुछ समय तक जांच अधिकारी के पास रहा और एम्स भोपाल भेजे जाने से पहले उनकी गाड़ी में रखा गया था. इससे सबूतों की सुरक्षा और उन्हें संभालने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं. ये आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्विशा शर्मा अपने घर की छत पर जिमनास्टिक रिंग की रस्सी से लटकी हुई मिली थीं. रिपोर्ट में उनकी गर्दन पर दोहरे लाल निशान होने का उल्लेख किया गया था और मौत का कारण फांसी लगना बताया गया था.

Tags: Twisha Sharma CaseViral News
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