Tinku Kapala: पिता चाहता था बेटा बने माली, लेकिन नशे ने अपराध… क्यों घरवालों ने एनकाउंटर के बाद नहीं शव लेने से किया था इनकार?

Tinku Kapala Crime Story: एक पिता ने बेटे के लिए नौकरी का इंतजाम किया था, ताकि बुढ़ापे में वही उसका सहारा बने. साल 1990 में टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर को जल संस्थान में माली की नौकरी मिली. नौकरी स्थायी भी हो गई, लेकिन शराब और नशे की आदत ने धीरे-धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी. जिस बेटे से परिवार को सहारे की उम्मीद थी, वही बाद में पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर बन गया. करीब तीन दशक में उसके खिलाफ 27 गंभीर मामले दर्ज हुए और वह कई राज्यों की पुलिस के लिए वांटेड हो गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें टिंकू कपाला के जुर्म की दुनिया में कदम रखने और एनकाउंटर के बाद पिता ने उसका शव तक लेने से क्यों इंकार कर दिया था.

तनख्वाह लेने गया और बाबू से कर बैठा मारपीट

टिंकू की मुश्किलें नौकरी के शुरुआती दौर में ही शुरू हो गई थीं. पिता तिलकराम श्रीवास्तव के मुताबिक, शराब पीकर विवाद करना उसकी आदत बन गई थी. एक बार तनख्वाह लेने के दौरान उसने ऑफिस के बाबू से मारपीट कर दी. पिता को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पहुंचकर मामला शांत कराया. इसी दौरान उन्हें बेटे की नशे की लत का पता चला.

इसके बाद पुलिस का घर आना-जाना बढ़ गया. एक दिन पुलिस उसे घर से पकड़कर ले गई. इसके बाद टिंकू ने घर आना लगभग बंद कर दिया और आखिरकार नौकरी भी चली गई. पिता ने तय कर लिया कि अब वह बेटे से रिश्ता नहीं रखेंगे.

शादी भी नहीं बदल सकी जिंदगी

परिवार ने सोचा कि शादी के बाद शायद टिंकू सुधर जाए. 1997 में उसकी शादी पूनम से कराई गई. लेकिन, हालात और बिगड़ गए. पत्नी से आए दिन विवाद और मारपीट होने लगी. बेटे के जन्म के समय भी टिंकू अस्पताल नहीं पहुंचा. बाद में पत्नी ने उससे अलग होकर तलाक ले लिया और बेटे के साथ चली गई. इधर टिंकू का अपराध की दुनिया में नाम बढ़ता गया.

पुलिस के मुताबिक, वह यूपी के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी लूट और डकैती की वारदातों में शामिल रहा. उसके कई नाम थे- कमल किशोर, टिंकू, कपाला, हेमंत, संजय और मामा.

27 मुकदमों वाला अपराधी बना 1 लाख का इनामी

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, टिंकू चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे. 2019 में कृष्णानगर के आरके ज्वैलर्स में डकैती के दौरान दो लोगों की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था. उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

24 जुलाई 2020 की रात हुआ एनकाउंटर

लंबे समय तक पुलिस से बचता रहा टिंकू आखिरकार 24 जुलाई 2020 की देर रात बाराबंकी के सतरिख इलाके में STF के घेरे में आया. मुठभेड़ के दौरान टिंकू ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

बेटे की मौत के बाद भी पिता ने शव लेने से किया इनकार

सबसे चौंकाने वाली बात एकनकाउंटर के बाद सामने आई. पुलिस जब टिंकू का शव उसके घर लेकर पहुंची तो तिलकराम ने उसे लेने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि परिवार ने सालों पहले ही उससे रिश्ता खत्म कर लिया था. टिंकू की वजह से पुलिस बार-बार घर आती थी और परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

पिता ने पहले कहा था कि वह अपने बेटे की हरकतों से इतने दुखी हैं कि उसकी मौत के बाद भी वह उसका चेहरा नहीं देखेंगे. हालांकि, बाद में पुलिस उन्हें चौक पुलिस स्टेशन और फिर बाराबंकी ले गई, जहां उन्हें बॉडी सौंप दी गई. जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ.